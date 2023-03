﻿Kommentar: Der Stadtrat in Dresden ist eine Wundertüte

Dresden. Zu den schöneren Kindheitserinnerungen gehört zweifelsfrei die Wundertüte. Man legte ein Kleingeld auf den Tisch und bekam diese verschlossen über den Tresen gereicht. Spannung pur – lange bevor das Überraschungsei erfunden war. Und meistens löste der Inhalt Freude aus, auch wenn er weniger wert war als der Preis dafür. Das war egal. Auch der Dresdner Stadtrat ist eine Wundertüte. Man kann häufig genug vorher nicht wissen, was herauskommt. Überraschungen jedenfalls sind nicht selten. Und selten lösen sie Freude aus.

Das jüngste Beispiel lieferten diese Woche die Grünen im Ausschuss für Wirtschaftsförderung. Da ging es wieder einmal um den Einzelhandelsriesen Globus. Der hatte vor Jahren das heruntergekommene Areal des Alten Leipziger Bahnhofs an der Leipziger Straße gekauft, um dort ein großes Warenhaus zu bauen. Der Stadtrat aber entschied sich anders, wollte den Ort, von dem aus in der NS-Zeit Juden deportiert wurden, nicht mit einem schnöden Supermarkt bebauen.

Weiße Flotte statt AIDA-Kreuzer

Soweit, so nachvollziehbar. Da Globus aber nun mal das Grundstück gehört, musste die Stadt etwas anbieten und konnte Globus letztlich überzeugen, den Alten Leipziger Bahnhof gegen ein Grundstück in Friedrichstadt zu tauschen. Wo das Unternehmen natürlich seine ursprünglichen Pläne umsetzen wollte. So etwas nennt man einen Deal, an den sich seriöse Geschäftspartner gebunden fühlen. Pacta sunt servanda, wie der Lateiner sagt.

Die Grünen aber wollten im Ausschuss durchsetzen, dass statt eines „Komplexen Einzelhandelsstandortes“, wie es im Verwaltungsdeutsch heißt, nur ein so genannter wohnortnaher Standort realisiert wird. Also Weiße Flotte statt AIDA-Kreuzer sozusagen. Dass sie damit nicht nur Globus ans Bein pieseln, sondern auch gleich ihrem eigenen Baubürgermeister, soll als amüsante Randnotiz nicht unerwähnt bleiben.

Ein solcher Affront ist wie gesagt nicht nur unseriös, sondern legt auch den Schluss nahe, dass die Akteure nicht von zwölf bis Mittag denken. Wie bitte soll Globus reagieren? Danke, dann ist es eben so, sagen? Wahrscheinlicher ist, dass der Deal platzt und die Stadt die Pläne für den Alten Leipziger Bahnhof ins Stadtarchiv schicken kann. Aber zum Glück beschließt ja am Ende der gesamte Stadtrat. Hoffentlich ohne Überraschung.