﻿Kommentar: Das Dresdner Elbhangfest muss zurück zu den Anfängen

Dresden. Es war lange befürchtet worden, nun ist es amtlich: Das Elbhangfest fällt dieses Jahr ins Wasser. Der Elbhangfestverein als Veranstalter fürchtet, am Ende des Tages finanziell auf dem Trockenen zu sitzen. Das Risiko einer persönlichen Haftung für Ausfälle und Schulden möchte sich der Vorstand verständlicherweise nicht ans Bein binden.

Die Reaktionen auf die Absage waren erwartungsgemäß von Enttäuschung geprägt. OB Dirk Hilbert drückte sein Bedauern und seine Bereitschaft zum Gespräch aus. Seine Partei, die FDP fordert ein Umdenken der Stadt bei der Förderung solcher Festivitäten und listet auf, was in jüngster Vergangenheit alles keine Zukunft mehr hatte: Bunte Republik Neustadt, Hechtfest und einiges mehr. Der Wegfall „eines Leuchtturms der Dresdner Festkultur“ sei ein Warnschuss, der schlimme Folgen für die ohnehin gebeutelte Veranstaltungslandschaft habe.

Elbhangfest hat seinen Zenit lange überschritten

Das kann man so sehen. Man kann aber auch zur Kenntnis nehmen, dass der Elbhangfestverein es trotz großer Kampagne und prominenter Unterstützung nicht geschafft hat, das selbst gesteckte Minimalziel, 12.000 Eintrittskarten im Vorverkauf an den Mann zu bringen, zu erreichen. In einer Halbmillionen-Stadt wohlgemerkt! Am Ende standen nur 8700 Tickets zu Buche.

Das Elbhangfest hat seinen Zenit, wenn man ehrlich ist, schon lange überschritten. Die Zeiten, da zwischen Körnerplatz und Schloß Pillnitz eine einzige Menschentraube flanierte, sind längst passé. Auch dass die Bewohner des Elbhangs ihre Gärten öffneten und zu Kaffee, Kuchen und Wein einluden, war in den letzten Jahren eher die Ausnahme als die Regel.

Elbhangfest, das hieß zuletzt, dass auf der Pillnitzer Landstraße an vielen Stellen Tote Hose war. Das bunte Treiben hat seinen ursprünglichen Charme verloren – auch weil die Anwohner nicht mehr richtig mitmachten und der Kommerz Einzug hielt, wenngleich er sich verglichen mit anderen Festen im Rahmen hielt. Die Vorverkauf hat gezeigt, dass das Fest in seiner heutigen Form den meisten Dresdnern nicht mehr wichtig ist. Vielleicht ist es einen Versuch wert, noch mal ganz klein mit minimalem Budget anzufangen. Einfach nur die finanziellen Riskin abzufedern, wäre zu kurz gesprungen.