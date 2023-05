﻿Gesichtslose Plattenbauten an der Budapester: Hilft da ein hübsches Umfeld?

Dresden. Die Wohnzeile an der Budapester Straße gehört zu den großen Bausünden der DDR. Zu lang, zu hoch, völlig gesichtslos. Wer dort wohnt, lebt in einem Umfeld ohne Identität. Hier ist die Tristesse zu Hause. Die Mieten sind günstig, viele Menschen mit Migrationshintergrund und viele Langzeitarbeitslose leben in dem Viertel. Sozialwissenschaftler sprechen von Segregation, wenn die Vielfalt aus einem Quartier schwindet und sich immer mehr Menschen mit der gleichen Biografie ansiedeln. Die Budapester Straße Ost wird zum Problemviertel. Wenn sich nichts tut.

Luftbild von 2015, unten die Blöcke des Viertels. Hier hat sich seither weniggetan. © Quelle: Jürgen-M. Schulter.

Die Stadtverwaltung hat die Gefahren erkannt und will gegensteuern. Das Konzept heißt „Adresse gegen Tristesse“. Oder wie Architekten sagen, wenn sie einen Neubau vorstellen: Es geht um „Adressbildung“, um das Unverwechselbare an einem Gebäude, das den Bewohnern Orientierung und Identität bietet.

Es fehlen Orte zum Wohlfühlen

An der baulichen Struktur der Wohnzeile lässt sich wenig ändern, aber warum müssen die Innenhöfe genauso aussehen wie die Plattenbauten? Warum gibt es im Freien keine Angebote, die die Menschen aus den Wohnungen locken? Wenn schon keine bauliche Adressbildung möglich ist, dann muss es doch Orte zum Wohlfühlen geben wie ein Kultur- und Nachbarschaftszentrum oder einen großen Spielplatz.

Solche Orte können zu Anziehungspunkten für Menschen aus der gesamten Stadt werden und zu der Durchmischung führen, die es in der Bewohnerschaft nicht mehr gibt. Deshalb sind Adressen wie das Schwimmbad oder der Kaufpark Nickern so wichtig für das Plattenbaugebiet Prohlis. Es sind Orte, die von allen Dresdnern genutzt werden. Solche Orte braucht ein Quartier wie die Budapester Straße Ost auch, solche Orte braucht auch ein Viertel wie Gorbitz.

Daneben geht es um Ansprechpartner für die Menschen, ein Quartiersmanagement ist geplant. Der Stadtteil „Nördliche Johannstadt“ macht seit Jahren vor, wie Management in einem problematischen Quartier funktionieren und Hilfe zur Selbsthilfe leisten kann. Es geht, wenn es gut gemacht wird. Die Aufnahme der Budapester Straße Ost in das Städtebauprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ ist der Versuch einer Reparatur. Es tut sich etwas.