Kommentar: Bei Kindern Siegermentalität und Ehrgeiz wecken statt Nachsicht

Dresden. Welch Ende wird das nehmen?, fragt Horatio seinen Freund Marcellus im Shakespeare-Drama Hamlet. Und dieser antwortet düster und ahnungsvoll zugleich: Etwas ist faul (something is rotten) im Staate Dänemark. Der Dialog ist jetzt rund 400 Jahre alt, aber wie es scheint von einer bedrückenden Realität – nicht so sehr in Dänemark, sondern in Deutschland.

Das jüngste Beispiel liefert die Fraktion Freie Bürger/Freie Wähler. Sie fordert, die wegen der hohen Energiepreise um ein Grad Celsius auf 26 Grad abgesenkten Wassertemperaturen in den städtischen Bädern wieder heraufzusetzen. Denn Eltern drohen damit, ihre Kinder aus dem Verein abzumelden, weil diese frören. Dass die defizitäre Bäder GmbH dadurch rund 350 000 Euro im Jahr einspart, scheint nebensächlich.

Ein Selbstversuch unter der Dusche dürfte bei den meisten zu der Erkenntnis führen: Wer hier einen Unterschied spürt, ist so sensibel, dass er auch das Gras wachsen hört. Warum sagen solche Eltern ihren Kindern nicht einfach: Schwimm schneller, dann wird dir warm! Und vielleicht schlägt der Filius dann auch mal als Erster an.

Aber nein, da könnte ja Siegermentalität, gar Ellbogengesellschaft gefördert werden. Deswegen wollen viele auch die Bundesjugendspiele (früher: Spartakiade) abschaffen. Damit die Leistungsschwachen nicht traurig sind, wenn sie keine Urkunde erhalten. Es ist natürlich brutal für Dicki Müller, wenn er beim 100-Meter-Lauf nach 38 Sekunden und 14,3 Meter vor dem Ziel mit Seitenstechen aufgeben muss. Aber anstatt ihn in Watte zu packen, könnte man auch seinen Ehrgeiz wecken, abzuspecken und beim nächsten Mal ins Ziel zu kommen.

Mittelmaß und Memmen

Der Versuch, Kindern alle möglichen Enttäuschung zu ersparen und sich solidarisch an den Schwächsten zu orientieren, fördert am Ende nur Mittelmaß und Memmen. Null Medaillen für Deutschland bei der Leichtathletik-WM sind kein Zufall. Dazu passt der Plan, beim Fußball im Jugendbereich die Tore nicht mehr zu zählen (kein Scherz!), um Druck von den Kindern zu nehmen – und nebenbei die Freude am Gewinnen.

