﻿Kommentar: Aktionen für mehr Klimaschutz gehen nach hinten los

Aktivisten der Gruppierung „Letzte Generation“ kleben ihre Hände auf die Straße und blockieren so den Verkehr.

Dresden. Wer Jahrgang 1970 oder älter ist, der hat schon ein paar Mal die Apokalypse überlebt. Während die Normannen bei Asterix lediglich Angst davor hatten, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt (und selbst diese Möglichkeit ließ sie ruhig schlafen), schlittern wir von einer weltvernichtenden Katastrophe in die andere. War es erst der Saure Regen, der uns den Garaus machen sollte, riss uns alsbald das FCKW (wer erinnert sich? Fluorchlorkohlenwasserstoff) ins Ozonloch und damit in den Orkus.

Nicht zu vergessen die Atomkatastrophe, die während des Kalten Krieges – so auch jetzt wieder – und durch die Kernkraft jederzeit über uns schwebte. Wenn die es nicht schafft, dann, sind sich einige ganz sicher, wird der Klimawandel dafür sorgen, dass wir die letzte Generation sind, die dieser wunderbare Planet gesehen hat. Nur hat das außer den so genannten Aktivisten noch niemand begriffen – glauben die Aktivisten. Und kleben sich nahezu täglich quasi selbstlos auf unsere Straßen. Bewusstseinserweiterung mit dem Holzhammer sozusagen. Vielen Dank auch dafür! Dumm ist nur, dass sie damit bei weiten Teilen der Bevölkerung eher das Gegenteil dessen bewirken, was sie eigentlich als ehrenwertes Ziel verfolgen: mehr Umweltbewusstsein wecken.

Aktionismus als Dienst an der Demokratie

Bei manchen Akteuren hat man allerdings den Eindruck, es ginge ihnen vielmehr um die Pflege des eigenen Egos als um die Weltenrettung. Oberkleber Christian Bläul versteigt sich sogar darin, seinen Aktionismus als Dienst an der Demokratie zu preisen. Wenn einige Klimakleber anschließend zur Erholung von ihrem heldenhaften Tun nach Bali jetten, ist es endgültig vorbei mit der Glaubwürdigkeit.

Nun ist das natürlich alles durch das hohe Gut der Meinungsfreiheit gedeckt, solange die Aktionen angemeldet sind. Wer das aber unterlässt, der macht sich der Nötigung strafbar. Und diese wird nach Paragraph 240 Strafgesetzbuch mit Geld- oder gar Freiheitsstrafe geahndet. Die ersten Urteile sind gefallen und auch die Dresdner Polizei verschickt bald die ersten Rechnungen für ungeplante Einsätze. Lang genug hat es gedauert. Der vorbestrafte Vollzeit-Kleber Bläul hat übrigens schon die nächste Anklage am Hals.

Ihr Dirk Birgel