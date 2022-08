Kommen jetzt massive Einschnitte beim ÖPNV in Dresden?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

drei Monate lang sind wir für jeweils neun Euro lustig mit Bus und Bahn durchs Land gefahren, haben die Freiheit für wenig Geld genossen und uns hier und da über eine zu große Auslastung geärgert. Angesichts dessen, was der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) nun mitteilt, könnte dieser Ärger nur die Spitze des Eisbergs sein. Denn der VVO schlägt massiv Alarm.

Die Dresdner S-Bahn ist das Rückgrat des Nahverkehrs in der Region. © Quelle: VVO/Lars Neumann/Archiv

Der Grund auch hier: explodierende Energiepreise. Wenn der Bund darauf nicht reagiert und Mittel beisteuert, droht die Streichung von einem Drittel des Bahnverkehrs. Und das bisschen, was dann noch fährt, würde zudem bis zu 15 Prozent teurer werden. Für eine Monatskarte für die Tarifzone Dresden müssten Kunden dann bis zu knapp 80 Euro zahlen. Ein Brandbrief an Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) soll es nun hoffentlich richten. Jetzt lesen

Unter Meteorologen nennen wir das umgangssprachlich eine Kochtopfwetterlage. Andreas Friedrich Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst, über drohende Gewitter und Starkregen am Freitag.

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Inzidenz bleibt unter 300: Dresdens Sieben-Tage-Inzidenz ist zwar am Donnerstag gestiegen, bleibt aber weiterhin unter 300. Jetzt lesen

Braucht es die Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche noch?: Kinder und Jugendliche müssen sich in Dänemark nicht mehr gegen Covid-19 impfen lassen. Warum? Weil sie mit Omikron nur leichte Krankheitsverläufe fürchten müssen, argumentieren die Behörden. Kinderärztinnen und Kinderärzte warnen jedoch, dass diese Entscheidung riskant ist. Jetzt lesen

Die aktuellen Pläne des Bundes für die Kita-Finanzierung stoßen in Dresden auf massive Bedenken © Quelle: dpa, Symbolbild

Bundesgesetz sorgt in Dresden für Sorgenfalten

Die Ampel in Berlin hat ein „Kita-Qualitätsgesetz“ auf den Weg gebracht. In Dresden löst das Befürchtungen um die Zukunft der Sprachförderung in Kindertagesstätten aus. Jetzt lesen

Drei Monate lang reisten Millionen Menschen mit dem 9-Euro-Ticket in Bussen und Regionalbahnen durch ganz Deutschland. © Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Nach dem 9-Euro-Ticket: Was für einen besseren ÖPNV jetzt passieren muss

Bald ist es vorbei mit dem 9-Euro-Ticket. Unabhängig davon, ob und wann es ein Nachfolgeangebot geben wird, hat die Aktion einige Erkenntnisse für eine Verbesserung des ÖPNV zutage gefördert. Jetzt lesen

15:30 Uhr: Fördermittel für Schloss Kuckuckstein - Sachsens Staatsminister für Regionalentwicklung Thomas Schmidt besucht das Schloss Kuckuckstein und überbringt dem Verein Schwarzes Kleeblatt e. V. einen Fördermittelbescheid aus der Förderrichtlinie Besondere Regionale Initiativen. Die Zuwendung ist dafür gedacht, das Schloss als innovatives, kulturelles, wirtschaftliches und gesellschaftliches Zentrum in der Region Osterzgebirge/Sächsische Schweiz zu etablieren.

18.30 Uhr: Große sächsische Weinverkostung - Die Weinverkostung beinhaltet die Verkostung von 8 sächsischen Weiß- und Rotweinen sowie einem Schaumwein. Dazu reich der Winzer Weißbrot und Käsewürfel. Neben einer Vorstellung der einzelnen Weinsorten gibt es auch einen Einblick in die Geschichte des sächsischen Weinanbaugebietes sowie Wissenswertes zur Weinherstellung. Ort: Weinkeller „Am Goldenen Wagen“, Hoflößnitzstraße 62, 01445 Radebeul, Resttickets gibt es am Veranstaltungstag ausschließlich telefonisch unter 0174 679 9466.

19 Uhr: Lustige Rundfahrt in sächsischer Mundart durch Dresden - Der letzte sächsische König war ein volksnaher und bei seinen Dresdnern, beliebter Monarch. In seiner so typischen kauzig, schnoddrichen Art erzählt er den Teilnehmern bei der Rundfahrt durch „sei Dreesdn“ von der schweren Erziehung seiner Frau und der der Kinder. Jeden Freitag und Sonnabend 19.00 Uhr (April bis Anfang Januar) findet die Lustige Rundfahrt statt. Treffpunkt ist am Gedenkstein vor der Frauenkirche/ Eingang Münzgasse.

Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) fordert, dass der Bund alle Kosten für das 9-Euro-Ticket übernimmt. © Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Bei einer Sonderkonferenz per Videoschalte wollen die Verkehrsminister und -ministerinnen der Bundesländer über die Auswirkungen der hohen Energiepreise auf die Verkehrsbetriebe beraten. Zudem soll über den öffentlichen Personennahverkehr nach dem Auslaufen des 9-Euro-Tickets gesprochen werden.

Symbolbild © Quelle: Robert Günther/dpa-tmn

... das langsame Internet: Bundesnetzagentur legt Eckpunkte für Preisminderung vor

Ist die Übertragungsgeschwindigkeit des Mobilfunkanbieters geringer als vertraglich vereinbart, haben Kunden das Recht, das Entgelt zu kürzen. Ein Eckpunktpapier mit Regeln dazu, wann eine Minderleistung vorliegt und wie diese im Mobilfunk nachzuweisen ist, hat die Bundesnetzagentur nun vorgelegt. Die Netzagentur rechnet mit Minderungen um bis zu 90 Prozent. Jetzt lesen

