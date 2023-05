﻿Martina de Maizière: „Wer das kann, sollte Vollzeit arbeiten“

Dresden. Wenn Sie diese Zeitung in den Händen halten, dann sind die drei wichtigsten nicht-kirchlichen Feiertage in diesem Mai bereits vorbei: der 1. Mai, der Muttertag und der Männertag. Zu den beiden Letzteren ist viel gesagt und nichts Neues hinzuzufügen. Zum 1. Mai aber schon, mal aus einer anderen Perspektive.

Der Tag der Arbeit, eingeführt, um die Rechte von Arbeitern einzufordern. Als Kampftag der Arbeiterklasse postuliert und manchmal auch missbraucht. Als Gedenktag wohl nicht ganz tauglich, wenngleich man auch an die Menschen, die für die Rechte und den Respekt von Arbeiterinnen und Arbeitern ihr Leben einsetzten oder gar verloren, erinnern sollte. Und dies besonders aus dem heute so bequemen Sessel der Work-Life-Balance-Forderung!

Ist Familienarbeit keine Arbeit?

Um das gleich klarzustellen: Ich bin sehr dafür, ein ausgeglichenes Maß zwischen Erwerbstätigkeit, Familienarbeit und Freizeittätigkeiten herzustellen. Erwerbstätigkeit dient zum Brot (=Geld-)erwerb, zur Sicherung der Existenz, aber nicht nur. Sie ermöglicht es, sich selbst als nützlich, als wirkmächtig mit seinen Fähigkeiten und Kompetenzen zu erfahren, und gibt einem damit ein gutes, manchmal sogar beglückendes Gefühl. Menschen, die eine Zeit lang von Arbeitslosigkeit betroffen waren, können sehr gut beschreiben, wie schön es ist, wieder dazu zu gehören und den Tag gefüllt zu erleben. Zudem kann man bei den allermeisten (Erwerbs-)Tätigkeiten zu einem Ganzen etwas beitragen oder für andere etwas tun, sie unterstützen, ihnen etwas beibringen.

Martina de Maizière © Quelle: Dietrich Flechtner

Familienarbeit ist alles rund um neudeutsch: „Family Care“ – Haushaltsarbeit, Kindererziehung, Angehörigenbetreuung. Also Familienorganisation im weitesten Sinne. Dazu gehören die schönen Momente von Begegnung und Gemeinschaft, Spaß, Liebe und Glück. Und die schlechten Momente von Ärger und Frust, Müdigkeit bis zur Erschöpfung, Streit und Sorge. Vielfach geht es um Aufgaben, denen man sich nicht entziehen kann, und um Verantwortung. Freizeittätigkeiten kommen dazu. Sie sind keine „Arbeit“ mehr? Manchmal schon, wenn man sich zum Beispiel in ein Ehrenamt verpflichtet hat. Aber im Volksmund umfasst dieser Begriff alles, was man nicht tun muss, aber gerne macht: vom Couchpotato-Dasein beim Serien-Gucken bis zum Marathontraining vom Kochkurs bis zum Vortragsbesuch, vom Reisen bis zum Einfach-in-den-Himmel-Schauen. Alles, was übrigens auch zur Regeneration beiträgt.

Arbeit und Leben sind kein Gegensatz

Was also braucht eine Balance? Alles drei und sicher nicht nur die, für mein Empfinden, schiefe Dualität von Arbeit und Leben. Denn Leben umfasst dies alles, Arbeit ist im Leben mit drin! Arbeit und Leben sind kein Gegensatz. Sie verschmelzen im täglichen Leben. Dass Menschen arbeiten, ist zudem eine gesellschaftliche Notwendigkeit. Ihr Ergebnis trägt zum ökonomischen und auch ökologischen (im Sinne von nachhaltigen) Wohlstand bei. Arbeit finanziert die Rentenversicherungssysteme. Sie sorgt für diejenigen, die nicht (mehr) selber für sich sorgen können, Stichwort Kinder, Rentner, etc. Wir brauchen die Bereitschaft aller, die dazu in der Lage sind, sich mit ihrer Arbeit einzubringen – und zwar voll umfänglich.

Wer das kann, sollte Vollzeit arbeiten. Reduzierte Arbeitszeiten sollten für diejenigen vorgesehen sein, die das aus Gründen persönlicher Konstitution durch physische oder psychische Einschränkungen benötigen, oder weil sie in Family-Care-Tätigkeiten eingespannt sind. Reduzierung von Arbeitszeiten ist nicht dafür da, dass man mehr Freizeit haben und „es sich leisten kann“. Bei dem derzeit dramatisch zunehmenden Fachkräftemangel mag jede/r Einzelne meinen, sich das leisten zu können – die Gesellschaft, wir alle, können uns das nicht leisten!

Ist es nicht mehr schick, zu arbeiten?

Vom Pflegenotstand ist zur Genüge die Rede, und nein, es liegt nicht (mehr) an der Bezahlung, die deutlich angepasst wurde. Vom Lehrermangel ist zur Genüge die Rede, und auch hier liegt es nicht an der Bezahlung, wenn die Teilzeitquote über 40 Prozent liegt. Es gibt zu wenige Menschen, die im Postamt arbeiten, daher hat es nur noch die halbe Woche geöffnet. Restaurants schließen um 21 Uhr die Küche, Arbeitsgerichte machen Verhandlungstermine erst in einem Jahr. Überall fehlen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was ist eigentlich los bei uns? Wir haben ein Allzeithoch bei der Quote der Erwerbstätigen, also: Es arbeiten so viele Menschen wie nie zuvor, aber sie leisten zu wenige Arbeitsstunden, um überhaupt nur den Ist-Stand in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten.

Folglich sind zu Viele in Teilzeitbeschäftigungen tätig, andere hingegen schieben Zusatzschichten und Überstunden, um das System aufrecht zu erhalten. Wer den Ruhestand endlich erreicht hat, wird gefeiert, wer danach etwa noch weiter arbeiten will, wird für blöd erklärt. Ist es nicht mehr schick, zu arbeiten? Ist es uncool, der Erwerbstätigkeit einen großen Raum in seinem Leben einzuräumen? Hier muss sich wohl massiv unsere Einstellung verändern. Der Tag der Arbeit, der 1. Mai – ein Tag, an dem sowohl die Arbeitenden als die Arbeit an sich als etwas Gutes für uns alle gewürdigt werden sollten.

Martina de Maizière war unter anderem eine der Gründerinnen des Dresdner Kinderhilfsvereins „Aufwind“ und ist Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kunst und Musik für Dresden. Als Frau des damaligen Bundesverteidigungsministers Thomas de Maizière übernahm sie 2012 die Schirmherrschaft über die Familienbetreuung der Bundeswehr.

