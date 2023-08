Die Kunst des Wartens – eine Kolumne von Gwendolin Kremer

Dresden. Warten ist ein Phänomen, das wir alle kennen. Als Kind – und durchaus auch noch im Erwachsenenalter – fiebert man den großen Ferien im Sommer entgegen. Sobald diese endlich begonnen haben, setzt sich das Warten dann im Stau oder im Zug fort. Ab dem Herbst warten ebenfalls nicht nur Kinder auf Weihnachten und auf die damit verbundene Auszeit über den Jahreswechsel.

Wie die gesetzten Jahreszeiten strukturiert auch dieses gewöhnliche Warten unsere Erfahrung von Zeitlichkeit. „Gewöhnlich“ meint hier, dass dieses Warten beinahe eine Art von übertragbarer Allgemeingültigkeit besitzt, dem kalendarischen Lauf kann sich niemand entziehen oder sich gar darüber hinwegsetzen. Das Warten bei der Nutzung des Personennahverkehrs ist so vorhersehbar wie zermürbend, Anfang Juli resümierte die Deutsche Bahn, dass nur zwei Drittel aller eingesetzten Züge ohne Verspätung ihr Ziel erreichen – ein Klassiker.

Verärgerung, Unverständnis, Resignation

Warten erfordert Langmut, also Durchhaltevermögen, Zuversicht beziehungsweise starke Nerven, dass das ersehnte – oder auch befürchtete – Ereignis eintritt oder eine ganz bestimmte Nachricht endlich übermittelt wird. Warten ruft in uns nicht selten Verärgerung, Unverständnis, Resignation, ja Hoffnungslosigkeit hervor, wenn nicht abzusehen ist, wann und ob dieses Warten, das uns in unserer durchorganisierten und schnelllebigen Welt fremd geworden ist, ein Ende nimmt und damit schlussendlich auch einen neuen Anfang einläutet.

Verrückt ist, dass uns im Moment des passiven Ausharrens das Warten endlos erscheint, aber sofort in Vergessenheit gerät, wenn dieser Zustand zu Ende ist und einem nur als ferne Empfindung von hoffnungsvollem Sehnen oder furchtsamem Bangen im Gedächtnis haften bleibt.

Obgleich ich diesen Text in einem Moment des absehbaren Wartens schreibe, nämlich auf der Rückreise aus dem lange ersehnten und nun wie im Flug vergangenen Urlaub, im Stau stehend vor der beeindruckenden Öresundbrücke, die Südschweden mit Dänemark verbindet, treibt mich das Phänomen des Wartens seit geraumer Zeit um. Wie ein Gleichnis erscheint mir dabei das Bild der Brücke, die vor mir aufragt, zum Greifen nahe, aber aus nicht nachvollziehbaren Gründen, vielleicht ein menschengemachter Unfall, technische Probleme, Sturmböen…?, für uns nicht erreichbar, als ein materialisiertes Sinnbild des Wartens, das nicht durch eigenes Zutun einer Veränderung unterworfen werden kann.

Wenn Warten zum Lebensinhalt wird

Warten ist gewöhnlich und in der Regel endlich und unspektakulär. Zugleich ist Warten komplex, und es gibt unendlich viele weitere Formen und Anlässe des Wartens, die wir im Laufe unseres Lebens erst erfahren – und oft auch erdulden müssen. Wenn Warten zum Lebensinhalt wird, weil es bedeutet auf „bessere Zeiten zu warten“, ist jede endlos erscheinende Warteschleife am Telefon, die Verspätung im Personennahverkehr, der quälende Behördengang ein Spaziergang. Warten meint auch Verzögerungen und Rückschläge, nicht von ungefähr kann das geflügelte Wort der „enttäuschten Erwartungen“ als Sinnbild für einen Kontrollverlust stehen.

Am 21. August wird das 20-jährige Gründungs-Jubiläum des Universitäts Krebs Centrums in Dresden feierlich begangen und eine Ausstellung zum Thema Krebsmedizin und -forschung mit neu konzipierten künstlerischen Werken von sechs Meisterschülerinnen und Absolventen der Hochschule für Bildende Künste Dresden unter dem Titel „Vom Schatten ans Licht“ eröffnet.

Über ein Jahr lang habe ich mit meinen beiden Kollegen vom heutigen Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen Dresden am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus das Projekt an der Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft und Medizin vorbereitet, bevor sich im Januar diesen Jahres Trios aus den Bereichen Kunst, Medizin, Pflege, Forschung und der Patientenvertretung mit Analogien und bildhaften Übersetzungen befasst haben. In Zeichnungen, Gemälden, Bildobjekten sowie installativen bildhauerischen Arbeiten und einem Film-Essay reflektieren Eric Beier, Noemi Durighello, Hanne Lange, Michael Merkel, Julia Schmelzer und Tillmann Ziola therapeutische Verfahren und innovative Ansätze in der Krebsmedizin und -forschung.

Zeiten des Wartens mit offenem Ausgang

Die Kunstwerke laden auf sehr persönliche Weise dazu ein, sich mit den Möglichkeiten und Fortschritten der onkologischen Forschung und Therapie auseinanderzusetzen. Dabei wird deutlich, dass die bahnbrechenden Methoden in der Immunologie, Genetik oder den bildgebenden Verfahren rein technisch unglaublich faszinierend sind und als Ausgangspunkt für die künstlerische Auseinandersetzung dienten. Dennoch oder gerade deshalb zieht sich ein ganz anderes Thema wie ein roter Faden durch die künstlerischen Werke der sechs Kunstschaffenden: Wie der Unsicherheit und Verunsicherung bei der Diagnose Krebs sowie während der Behandlung begegnen, wie den damit einhergehenden Zeiten des Wartens mit offenem Ausgang entgegentreten?

Eric Beier schafft mit seinen fragilen Bildobjekten ein abstrahiertes Abbild des menschlichen Körpers und gibt unserer inneren und äußerlichen Vulnerabilität einen Resonanzraum. Noemi Durighello überführt sonographische Darstellungen von organischen Strukturen und Formen in abstrakte Farbfeldmalereien, die mit unserer Wahrnehmung von Illusion und Realität spielen und dem Bild im Bild auf die Spur zu kommen versuchen. Hanne Lange macht Unvorstellbares begreifbar und gibt ihm eine Gestalt. Ihre in Ton und Porzellan modellierten, an Steine erinnernden Objekte können als materialisierte Stellvertreter fungieren und Raumforderungen dingfest machen.

Michael Merkel hat in wissenschaftlich anmutenden zeichnerischen Diagrammen auf den Punkt gebracht, dass jede lineare zeitliche Entwicklung einer eigenen Logik unterliegt, wenn Startpunkt, die zurückzulegenden Etappen wie auch das Ziel im Nebulösen belassen werden. Die inhaltliche Unschärfe des Schaubilds, die zu der datenbasierten und damit wissenschaftlichen Aussage der gewählten Darstellungsform des Diagramms in starkem Kontrast steht, nutzt er, um uns mit der Unplanbarkeit bestimmter Ereignisse zu konfrontieren. Julia Schmelzer hat einen Film-Essay konzipiert, der in poetischen Makroaufnahmen den Versuch unternimmt, die Krankheit Krebs und ihre hochkomplexen Behandlungsmöglichkeiten aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und dabei das Verhältnis von Organismus, Mensch, Maschine und Technik zu analysieren. Tillmann Ziola hält in seinem großformatigen Gemälde eine Wartesituation fest: Indem er auf eine Individualisierung der Dargestellten verzichtet, entsteht eine Stellvertreterfunktion jedes einzelnen Wartenden, die in ihrer jeweiligen Pose und Körperhaltung Momente der Ungeduld, Kontemplation oder Schicksalsergebenheit widerspiegeln.

Kunst kann uns in Zeiten des Wartens neue Perspektiven aufzeigen, die ein Fenster aufstoßen für eine diametral andere Bewertung der Wartesituation. Das Phänomen des Wartens birgt die unterschiedlichsten Ausgangsmomente. Bewusst sollte uns sein, dass Langmut nicht die schlechteste Empfehlung ist, um dem Warten entgegenzutreten und sich vor Augen zu führen, dass in der Regel jeder Zug weiterfährt, aber auch diese Stunden und Tage des Ausharrens und Sich-Geduldens zählen.

Gwendolin Kremer ist Kunsthistorikerin und Kuratorin, sie arbeitet in der Kustodie der TU Dresden. In ihren Ausstellungsprojekten und Veröffentlichungen beschäftigt sie sich mit Kunst nach 1945 in Ost und West sowie mit Gegenwartskunst und den Wechselbeziehungen von Art & Science.

