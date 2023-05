﻿Gerhard Ehninger: Wir müssen über Flucht, Asyl und Integration reden

Dresden. Es ist eine riesengroße Herausforderung, Flüchtlinge in großer Zahl aufzunehmen und zu versorgen. Alle, die mit dem Thema befasst sind, arbeiten hart. Das Personal in der Verwaltung der Stadt, in den Schulen, im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die freiwilligen Helferinnen aus der Zivilgesellschaft und die sozialen Betreuer leisten schon seit Jahren Überdurchschnittliches. Zudem belasten die Kosten der Flüchtlingsaufnahme die Budgets im Bund, in den Ländern und in den Kommunen.

Daher kann es nur richtig sein, ausgiebig darüber zu diskutieren, wie wir die Menschen unterbringen, wo geeignete Standorte für Container-Siedlungen sind und wie eine angemessene Verteilung in Dresden aussehen könnte. Auch übergeordnete Fragen wie die Durchführung der Asylverfahren, die europäischen Regelungen der Verteilung und die Rückführung der Menschen ohne Bleiberecht gehören in einer Demokratie ausgiebig debattiert. Zumal die damit zusammenhängenden Probleme seit Jahrzehnten bekannt und ungelöst sind.

Anstand, Mitmenschlichkeit und das Grundgesetz

Können wir die zu uns kommenden Menschen an den Außengrenzen der EU menschenwürdig unterbringen? Kann es der EU gelingen, dort Asylverfahren (dazu gehört auch die Aufnahme von Flüchtlingen gemäß Genfer Konvention) rechtsstaatlich sauber durchzuführen und die Geflüchteten danach gemäß eines Schlüssels in der EU zu verteilen? Wäre es nicht auch möglich, durch eine verbesserte Integration geflüchtete Menschen schneller in unseren Arbeitsmarkt zu integrieren? Auch darüber wäre zu reden.

DNN-Kolumnist Gerhard Ehninger

Worüber wir nicht diskutieren sollten, ist die Frage, ob wir die Menschen (auch während der Klärung ihres Status) aufnehmen und versorgen sollten. Das verbietet sich. Die Aufnahme und Versorgung geflüchteter Menschen gebieten Anstand und Mitmenschlichkeit. Dass die Würde des Menschen, eines jeden Menschen, unantastbar ist, steht nicht ohne Grund am Anfang unseres Grundgesetzes. Die kollektive Anerkenntnis von Artikel 1 kennzeichnet jenen schmalen Grat, der zwischen einer demokratischen Zivilgesellschaft und der Barbarei verläuft.

Nicht zu reden ist mit jenen, die hassen, die Hass schüren

Als Konsequenz aus der NS-Zeit haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes diesen Merksatz „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ allen anderen verfassungsrechtlichen Überlegungen vorangestellt. Das ist die Basis. Darauf können und sollten wir über Fluchtursachen, über Asyl, über die Probleme, Herausforderungen und auch die Chancen von Integration reden.

Nicht zu reden ist mit jenen, die hassen, die Hass schüren und deren Kernkompetenz Fremdenfeindlichkeit ist. Um deren Hass zu entfachen, braucht es keine Zuwanderung. In Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen haben wir nach der Wende gesehen, wozu das braune Milieu fähig ist. Und wir haben auch erfahren, wie dünn die Zivilcourage gesät ist, wenn es darauf ankommt. Wir müssen zusammenhalten, um das Fundament unserer Zivilisation zu schützen. Wer sich mit den Nazis einlässt, kehrt der Demokratie den Rücken. Dabei ist es völlig egal, ob sie sich in sächsische oder blaue Tücher wickeln. Es ist auch völlig egal, ob jemand auf der Straße mit den Braunen marschiert oder am Schreibtisch und am Rednerpult ihre Gedanken mit eigenen Worten befördert: Auf der Seite des Hasses können wir nur verlieren. Sind Verstand und Mitmenschlichkeit verloren, marschiert es sich leichter in den Untergang.

Türkei, Kolumbien, Uganda und Pakistan nehmen weit mehr Flüchtlinge auf

Es gilt den Blick zu weiten, wenn wir über Flucht und Asyl reden – in die Welt und in die Geschichte. Erstmals sind derzeit mehr als 100 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Diese offizielle Zahl des UN-Flüchtlingshilfswerkes UNHCR sollten wir uns vergegenwärtigen, wenn wir über unsere Herausforderungen bei der Aufnahme von Flüchtlingen reden. 1,3 Prozent dieser Menschen kamen nach Deutschland. Wir sind ein wichtiges, aber keinesfalls das wichtigste Aufnahmeland. Länder wie die Türkei, Kolumbien, Uganda und Pakistan nehmen zum Teil weitaus mehr Menschen auf, sind aber wirtschaftlich und finanziell bei Weitem nicht so stark wie wir.

„Dresdner Stimmen"

Dass wir im globalen Vergleich mehr Lasten bei der Aufnahme der Flüchtlinge zu tragen haben, lässt sich nicht eindeutig sagen. Die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine blieben in großer Zahl im eigenen Land oder fanden in osteuropäischen Staaten Zuflucht.

„Wir schaffen das“, dieser Satz von Angela Merkel hat Deutschland verändert. Zu Recht hat sie sich damit weltweit Respekt verdient. Und wir, staatliche Institutionen wie Zivilgesellschaft, hatten nach 2015 reichlich Gelegenheit, Zeugnis unserer Nächstenliebe abzulegen. Das ist im Großen und Ganzen auch gelungen.

„Unsere Welt ist politisch sehr fragil“

Damals gab es populistische Forderungen („Wir brauchen eine Obergrenze“), die mit unserem Recht nicht vereinbar sind und die zur Spaltung des Landes beitrugen. Horst Seehofer hätte damals mal besser seine Aufgaben als Innenminister erfüllt. Weder er noch andere haben es vermocht, auf der EU-Ebene eine vernünftige Lösung zur Verteilung der Geflüchteten zu erreichen. Auch bei der Rückführung in die Herkunftsländer wurde nichts bewegt. Und im Innern haben die Verantwortlichen es versäumt, Lehren aus den Fehlern zu ziehen.

Es brauchte keine profunde Analyse für die Prognose, dass die Fluchtbewegungen von damals kein einmaliges Ereignis bleiben. Unsere Welt ist politisch sehr fragil. Zudem zerstört der Klimawandel in vielen Ländern die Ernährungsgrundlagen. Über eine Million geflüchteter Menschen aus der Ukraine haben in Deutschland Zuflucht gefunden. Weder die Ukrainer noch die Menschen aus dem Nahen Osten haben ihre Heimat leichten Herzens verlassen. Wir sollten uns weiter alle Mühe geben, solidarisch zu sein und wie gute Demokraten darüber streiten, wie das am besten zu organisieren ist. Ohne Unterstellungen, ohne Verallgemeinerungen, ohne Hass und mit ganz viel Empathie und Pragmatismus.

Gerhard Ehninger ist Geschäftsführer mehrerer Biotechnologiefirmen und früherer Lehrstuhlinhaber für Hämatologie, Onkologie und Infektiologie des Universitätsklinikums der TU Dresden.