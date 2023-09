﻿Dresdner Stimmen: Wissen to go vom Kabarettisten Erik Lehmann

Der Kanzler mit Augenklappe, Rudi Völler ist (kurz) Nationaltrainer und der Bundeselternrat will Schülern vorschreiben, was sie anziehen sollen. Doch bei alldem ging eine wichtige Meldung unter, meint Erik Lehmann: Henne oder Ei – wir wissen jetzt, wer zuerst da war!

Dresden. Eine politisch-satirische Kolumne in diesen Zeiten? Keine gute Idee! Satire ist ein schon längst vom alltäglichen Wahnsinn überholtes Sujet. Wenn der Kanzler mit Augenklappe auftritt und vorsorglich das Volk darum bittet, humoristische Kommentare zu posten, sogenannte Memes, dann ist der Satiriker kalt gestellt. Immerhin hatte die Aktion ein Gutes: Ich weiß jetzt endlich, wie man so ein Meme, also dieses eher unter den jüngeren Menschen gehandhabtes Internetphänomen, korrekt ausspricht: Ein Meme, gesprochen „mim“, ist ein Bild oder kurzes Video, das oftmals durch einen Text ergänzt wird.