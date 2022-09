﻿Dresdner Stimmen: Verquere Genderei

Dresden. „Guten Tag Butz Peters Benutzernummer: 4346473“. Die Anrede verblüffte mich – in einer Mail von der SLUB, der „Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden“. Es folgte der Hinweis, dass die Leihfrist eines Buches in fünf Tagen endet. Ich fragte zurück, warum ich mit meiner Benutzernummer und Vornamen angesprochen wurde. Eine Woche später antwortete mir ein Mitarbeiter des SLUB-„Referats Benutzerdienste“, dass er zwar meine „Verwunderung über die eigentümliche Anrede … sehr gut nachvollziehen“ könne. Aber: „Aufgrund des Ansinnens alle Menschen unserer Nutzerinnen- und Nutzerschaft gleich anzusprechen, haben wir uns dafür entschieden, eine neutrale Anrede für die automatisch verschickten Benachrichtigungsmails anzuwenden.“ Gestrichen also für derartige Schreiben die übliche Anrede „Sehr geehrter Herr …“ und „Sehr geehrte Frau …“ Nicht einleuchtend: Wenn „alle Menschen“ gleich angesprochen werden sollen – warum ist dann nur von der „Benutzernummer“ die Rede?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sehr geehrte:r Vorname Nachname

Ähnlich die Regelung bei der Technischen Universität Dresden (TUD). „Für eine genderinklusive Adressierung werden die Bezeichnung ‚Herr‘ und ‚Frau‘ weggelassen,“ bestimmt ihr „Leitfaden zur genderinklusiven Kommunikation in Sprache und Bild“ „verbindlich“ für den „dienstlichen Brief- und Mailverkehr“ auf „zentraler Ebene“. Und für „die Anrede in persönlichen Anschreiben“ gilt: „Um alle an der TUD gleich anzusprechen, wird in persönlichen Anschreiben generell die einfache Nennung von Vor und Nachnamen bevorzugt.“ Und zwar durch „Sehr geehrte:r Vorname Nachname“ oder „Guten Tag Vorname Nachname“.

44-seitiger Leitfaden für TU-Angehörige

Der 44-Seiten-Leitfaden schreibt für TUD-Mitarbeiter zahlreiche weitere grundlegende Umgestaltungen der deutschen Sprache vor. So sollen „neutrale Begriffe“ verwendet werden, wenn es um Menschen geht: „Mitarbeitenden“ statt „Mitarbeiter“, „Teilnehmenden“ statt „Teilnehmer“. Gibt es diese Begriffe nicht, „ist der Doppelpunkt zur schriftlichen Kommunikation von Geschlechtervielfalt“ zu nutzen – „Student:innen“ statt „Studenten“, „Kolleg:innen“ statt „Kollegen“ und „Mitarbeiter:innen“ statt „Mitarbeiter“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kunstsprache ohne Alltagsgebrauch

Bemerkenswert an dieser Hardcore-Genderei mit Doppelpunkt, Sternchen oder anderem Genderzeichen ist, das sie eine Kunstsprache ist. Ersonnen in Elfenbeintürmen. In der Umgangssprache kaum anzutreffen. Auch nicht in den gängigen Zeitungen. Weder den Dresdnern noch in überregionalen „Leitmedien“ wie dem Spiegel und der FAZ. Und haben Sie schon einmal gehört, dass dort, wo im Alltag Deutsch gesprochen wird, jemand mit etlichen Pausen in etlichen Wörtern herumgendert – auf einem Markt, beim Bäcker, in der Familie oder einer Kneipe? Ganz selten habe ich es bei Verhandlungen erlebt, in Gerichtssälen und anderswo, dass ein Behördenvertreter einen ausformulierten Text mit Genderpausen vorträgt. Mit seinen Kunstpausen war es dann aber schlagartig vorbei, als er anschließend etwas frei sagen musste.

„Bund der Steuerzahler*innen“ existiert nicht

Bemerkenswert ist auch, dass die Genderei vor allem dort erfolgt, wo die Beschäftigten aus Steuern oder Gebühren bezahlt werden: Behörden, Universitäten, Rundfunkanstalten. So sprachen mit Genderpause die „heute“-Moderatorin Jana Pareigis von „Intensivmediziner*innen“ und ARD-Talkerin Anne Will vom „Bund der Steuerzahler*innen“ – obwohl es diesen Bund in Wahrheit gar nicht gibt. Er heißt „Bund der Steuerzahler“.

Mehrheit der Bevölkerung gegen Gendern

Ebenso bemerkenswert ist, wie hartnäckig dort das Hardcore-Gendern betrieben wird – obwohl sämtliche Umfragen in den vergangenen Jahren ergeben haben, dass sich die Mehrheit der Deutschen dagegen ausspricht. Beispiel Mitteldeutschland: Rund drei Viertel der Menschen lehnen die Gendersprache in den Medien ab. Das zeigte eine Umfrage des MDR unter 26 000 Menschen im vergangenen Jahr. So sprach Friedrich Merz vielen Menschen aus dem Herzen, als er unlängst darauf hinwies, dass Universitäten und öffentlich-rechtlicher Rundfunk „keine Volkserziehungsanstalten“ seien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Keine Verbindung zwischen natürlichen und grammatikalischem Geschlecht

Genderei ist sinnlos und verhunzt unsere Sprache. Sinnlos, weil ihre Prämisse verkehrt ist: Bei der herkömmlichen Sprache seien Frauen ausgeschlossen. Dagegen steht das „generische Maskulinum“ in der deutschen Grammatik. Seit Urzeiten besagt es, dass bei vielen Bezeichnungen im Plural die männliche Form genannt wird – die auch die Frauen einschließt. Gleiches gilt für Nicht-Frau/Nicht-Mann-Menschen. So kommt wohl niemand beim „Bund der Steuerzahler“ oder den „Ärzten ohne Grenzen“ auf die Idee, dass Frauen dort nichts zu suchen hätten. Der grammatikalische Irrtum der Genderianer: Sie übersehen, dass in der deutschen Sprache zwischen dem natürlichen und dem grammatikalischen Geschlecht kein Zusammenhang besteht. Sonst würde es nicht „die Person“, „der Mensch“ und „das Weib“ heißen. Zudem erfolgt eine Art von Ausgleich beim Plural: Alle Substantive bekommen den Artikel „die“. Der Mann. Die Männer.

Gendern macht Sprache schwerer verständlich

Die Genderei verhunzt unsere Sprache nicht nur durch das Sternchengegluckse und missverständlichen Sprechpausen. Sondern auch durch unergiebige Aufblähungen: „Nutzerinnen- und Nutzerschaft“ statt „Nutzer“. Auch konterkarieren diese Blähungen das Gebot der Stillehre, Sätze so zu formulieren, dass sie wie Pfeile ins Schwarze treffen. Man nehme nur den genderkonformen Satz: „Dresdnerinnen und Dresdner, Leipzigerinnen und Leipziger, fürchten sich immer mehr vor Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern auf Fußgänger- und Fußgängerinnenwegen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und auch die Flucht in die nach der Genderlehre „neutralen Begriffe“ klingt regelmäßig gestelzt – wie „die Interessierten“ oder „die Teilnehmenden“. Zudem gibt sie Lebenssachverhalte häufig falsch wieder. Wer von Beruf Bäcker ist, ist nur dann ein „Backender“, wenn er in der Backstube steht. Nicht aber, wenn er in der Badewanne sitzt oder die Backstube kalt lässt – egal, ob er dabei pleite ist oder nicht.

Wichtigtuerei auf Kosten der Steuerzahler

Im Lichte all dessen ist die Analyse des Großmeisters der deutschen Sprache Wolf Schneider zutreffend – für mehr als ein Jahrzehnt war er Leiter der Henri-Nannen-Journalistenschule: „Die ganze Genderdebatte ist eine Wichtigtuerei von Leuten, die von Sprache keine Ahnung haben.“

Profitiert von dem ganzen Genderkult haben bislang die Professoren und Mitarbeiter an den mittlerweile über 200 Lehrstühlen in Deutschland. Derzeit beschäftigen sie sich mit dem Diskurs, welche der über ein Dutzend Gendervarianten die richtige sein könnte. Alles auf Kosten der Steuerzahler. Hingegen haben die meisten Menschen mit der Genderei nichts am Hut. Sie wollen sich ihre Muttersprache nicht von „Volkserziehern“ verhunzen, aufblähen und maßlos verkomplizieren lassen. Natürlich verändert sich Sprache – „googlen“ ist gekommen, „die Telefonzelle“ verschwindet. Aber das geschieht von unten nach oben. Nicht umgekehrt. Und genau das ist der Kardinalfehler.

Dr. Butz Peters ist Rechtsanwalt und Publizist in Dresden.

Von Butz Peters