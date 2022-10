﻿Kolumne: Ein anderer Blick auf die Jungen

In ihrem Gastbeitrag fordert unsere Kolumnistin Astrid von Friesen eine Gleichstellungspolitik, die diesen Namen verdient. Außerdem erläutert sie, warum das männliche Geschlecht vernachlässigt wird.

Dresden. Liebe Leserinnen und Leser! Eine winzige Szene berührte mich, als ein befreundeter Pastor Folgendes berichtete: Er erzählt in einem Kindergarten eines Brennpunkt-Wohngebietes regelmäßig biblische Geschichten und wiederholt oftmals den Satz: „Geschichten sind Nahrung für die Seele!“ Eines Tages reichte ihm ein kleiner, schüchterner Junge einen zerknautschten Zettel und bat, diesen Satz aufzuschreiben! Als Handlungsanweisung für seine Eltern!

Warum mich diese kleine Szene nicht los lässt? Weil sie Sehnsucht sowie unendliche Schul- und Bildungs-Dramen gerade von Jungen enthält. 42 Prozent der Väter lesen nicht vor, führen somit besonders ihre Söhne nicht frühzeitig in diese Basiskompetenz des Lebens ein. Ein türkischstämmiger Schüler in Berlin brachte es auf den Punkt: „Lesen ist Weiberkram!“ In der Tat, warum sollten Jungs lesen lernen, wenn ihre Väter und großen Brüder ihnen diese Kompetenz und den Genuss nicht vorleben? Und nur etwa fünf Prozent männliche Kitabetreuer und 15 Prozent männliche Grundschullehrer andere Rollenmodelle anbieten!