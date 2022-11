﻿DNN-Kolumnist Andreas Roth fragt: Prostitution – Liebesdienst oder Verbrechen?

Beiträge über Prostitution lesen sich nicht selten wie ein aufdringliches Augenzwinkern: Man erfährt manches über „Liebesdienste“ und „Puffmuttis“ und sowieso das „älteste Gewerbe der Welt“ – was kann da Sünde sein?

Dresden. Es geht am Ende immer um Bilder. Sie bestimmen, was gut ist und was böse. Was Lust ist und was Leid. Bilder, wie sie auch in allen Dresdner Zeitungen erscheinen, wenn es um Prostitution geht: Halbnackte Frauenkörper, ästhetisch angerichtet, bei Bedarf noch ein Bündel Geldscheine davor drapiert. Es ist, als würde man einen Artikel über einen brutalen Überfall mit dem Foto eines freundlich winkenden Muskelmanns illustrieren.

Beiträge über Prostitution lesen sich nicht selten wie ein aufdringliches Augenzwinkern: Man erfährt manches über „Liebesdienste“ und „Puffmuttis“ und sowieso das „älteste Gewerbe der Welt“ – was kann da Sünde sein? Unangenehm nur, wenn es zu nah an den eigenen Vorgarten heranrückt. So wie letztens am Elbhang, als in einem Wohnhaus plötzlich „Hotgirls“ angeboten wurden. Da geht plötzlich die Angst um: vor Ruhestörung und Wertverlust der Immobilien in der feinen Nachbarschaft, das ist gar nicht gut. Puffmutti? Okay, aber bitte mit ausreichend Abstand zur Mutti zuhause.