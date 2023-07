﻿Astrid von Friesen zur ewigen Frage der Deutschen: Wer genau ist Opfer von wem?

Dresden. Ein Urlaub in Botswana und Simbabwe. Simbabwe, etwas größer als Deutschland, hat nur 15 Millionen Einwohner, dafür unendliche Savannen (meine Sehnsuchtslandschaften), eindrucksvolle Tiere und derart strahlende, höfliche und liebenswürdige Menschen, dass die Lust auf die Rückkehr in eine der „unhöflichsten Städte“ Deutschlands nur schwach ausgeprägt war.

Simbabwe wurde 1980 unabhängig und leidet bis heute unter den Folgen der Entkolonisierung, der Bruderzwiste zwischen den Stämmen und der Verhinderung von demokratischen Strukturen durch die Sieger des Aufstandes gegen die weiße Vorherrschaft. Die Staatsform wechselte von sozialistisch bis diktatorisch, beides unter Robert Mugabe, bis zu seinem Sturz durch das Militär.

Ost- und Westdeutsche in einer Reiasegruppe – eine Katastrophe

Lehrer verdienen dort ca. 300 US-Dollar im Monat, wohingegen eine Entbindung 900 US-Dollar kostet. Das Landleben in winzigen, reetgedeckten Rundhäusern mit kargen Gemüsegärten zeugt von Armut plus Satellitenschüsseln für die Handys. Robert, unser Guide, 34 Jahre alt, spricht fünf Sprachen. Er hatte in Duisburg studiert, als einer seiner Brüder beim SSV-Regensburg als Profifußballer engagiert war. Beiläufig berichtet er von Workshops für die Kollegen. Ganz spezielle! Und zwar zu den Problemen zwischen West- und Ostdeutschen, die in vielen Reisegruppen schlechte Stimmungen verursachen.

Für ihn der höchste Jobstress. Bis in die Weiten der unendlichen Savannen im südlichen Afrika tragen wir offenbar unsere Befindlichkeiten hinein, unsere Kränkungen, unseren Kampf, wer Opfer sei von wem. Was mich beschämt staunen lässt. Besonders Sachsen und Bürger aus Nordrhein-Westfalen, die die Mehrheit der deutschen Touristen stellen. Robert konstatierte höflich: „Alle glauben, dass nur sie allein Probleme nach einer historischen Wende hätten! Aber die deutschen Reisenden haben kein realistisches Maß, sie sind blind: Sie leben in einer der besten Demokratien in einem der reichsten Länder und fühlen sich trotzdem obsessiv als Opfer“.

Blind für den eigenen Wohlstand

Die Westfalen beklagen den Niedergang ihrer Schwerindustrie und die Zunahme von Armut und Verwahrlosung sowie die Subventionen an den Osten. Die Ostdeutschen wollten zwar der BRD beitreten, doch beklagen sich über die „feindliche Übernahme“ durch den Westen und können die milliardenschweren Subventionen sowie den Wiederaufbau vieler Städte und der Infrastruktur nicht genießen. Beide Seiten sind blind für ihren Wohlstand, weil sie in einem Konkurrenzkampf gefangen sind, wer die größere Opferlast zu tragen hat.

Und dazu die Guides quasi als Zeugen missbrauchen, wie Robert es ausdrückt, was ihn nervt, denn er ist ein fröhlicher Mensch, der die Ungerechtigkeiten der Welt sehr wohl reflektiert, sich jedoch nicht entmutigen lässt. Selbst in den einsamsten Ansiedlungen haben die Menschen Handys und TV, weswegen, so Robert, Traditionen rasend schnell verschwinden, die meist christlichen Gläubigen ihren Glauben verlieren und alles zu einem „kulturellen Brei“ mutiert: Vielfalt, Diversität, Verwurzelung ade!

Kulturelle Leerstellen

Genauso wie bei den Deutschen steigt in der globalisierten Welt der Unglücks- und Unzufriedenheitspegel enorm, die jungen Männer wollen alle weg. Da wir Menschen ein tiefes Bedürfnis haben, an „irgendetwas“ zu glauben, treten an die kulturellen Leerstellen – wie überall auf der Welt – Ideologien, Opfer-Narrationen der Ethnien oder Sub-Gruppen sowie Gesundheits-, Schönheits- oder Glücksphantasien.

Ein Beispiel einer Opfer-Erzählungen bei uns: Da konstatiert eine 25-jährige Studentin, deren Eltern Chefärzte sind, sie selbst hat zweisprachig in drei Ländern auf zwei Kontinenten an Privatuniversitäten studiert, dass Mädchen und junge Frauen bei uns benachteiligt seien. Sie behauptet dies in ihrer neunköpfigen Arbeitsgruppe mit vier promovierten Teilnehmerinnen.

Emotionen bestimmen, was gedacht und gesagt wird

Welche Realitätsverleugnung höchsten Grades führt dazu, dass sie übersieht, dass just alle Promovierten Frauen sind? Und seit Jahrzehnten junge und ältere Schülerinnen die besseren Noten sowie Schul- und Hochschulabschlüsse erringen! Wir interpretieren: Wenn es um die Zugehörigkeit, die wohlige, zu einer angeblich unterprivilegierten Gruppe geht, hört die Rationalität völlig auf und die puren Emotionen bestimmen, was gedacht, geglaubt und behauptet wird.

Durch die mediale Berichterstattung treten Opfergruppen immer stärker ins Bewusstsein: Gut so, einerseits, denn ohne dies ändern sich weder Vorurteile noch irgendwann die Gesetze (z.B. bezogen auf Gewalt gegen Kinder). Doch andererseits erleben wir, dass die Mehrheit in der Mitte der Gesellschaft sich immer weniger wahrgenommen und respektiert fühlt.

Mittelschicht fühlt sich nicht wahrgenommen

Zur sogenannten Mittelschicht gehören zwei Drittel der Bevölkerung, doch wann kommen diese eigentlich in den Medien vor? Jenseits von Klima-, Gender-, Ost-West-, Missbrauchs-, Korruptions-, Sexualitäts- und Kleberitis-Aufregungen? (Fabrizieren Sie einmal eine Woche lang eine private Statistik in Ihrer geschätzten Zeitung und zählen die Themen!) Die Politiker, so das subjektive Empfinden, laufen den Talkshows hinterher und bedienen diese Opferbetonungen, deren Zugehörigkeiten manchmal im Einprozent-Bereich liegen, natürlich durch besonders interessante Personen dargestellt, was wir Zuschauer wiederum goutieren. Ein sich verstärkender Kreislauf!

Die Mittelschicht fühlt sich jedoch gebeutelt zwischen harter Arbeit, anstrengender Care-Arbeit an den Kindern und den betagten Eltern, zwischen 30 Prozent Lebenszeitverlust durch vergeudeten, anstrengenden, in kindliche Hilflosigkeit stürzenden Bürokratisierungs- und Internet-Wahnsinn, ein Großteil fühlt sich zunehmend missachtet, vielleicht sogar verachtet, viele suchen politische Alternativen. Welche? Diejenigen mit den schlichten Statements, da braucht´s keine gehaltvollen Inhalte, Hauptsache das Zugehörigkeits-, Wir- und Abgrenzungs-Gefühl sowie Alles-bleibt-wie-Bisher: Schlichte Angstreduzierung wird versprochen.

Es ist bequem, sich als Opfer zu fühlen

Wir erleben in der Psychotherapie viel Leid, welches daher rührt, dass Menschen lieber in der Depression, der Angst- oder Zwangsstörung „verharren“, um sich – manchmal ein Leben lang – bequemer als Opfer von den Umständen, den bösen Eltern, Chefs oder „normalen“ Lebens-Hürden zu fühlen und um damit die Verantwortung für das eigene Leben, das eigene Wohlgefühl, Fortkommen und die jeweils 50 Prozent Eigenanteile in jeder Beziehung zu negieren.

Eine freche Frage: Lieber faul und feige als mutig und machtvoll? Um den Bogen zurück zu schlagen: Wenn in den Weiten der afrikanischen Savannen Guides genervt sind von dem Befindlichkeits- und Opfer-Hickhack der Ost- und Westdeutschen, spiegelt dies - ziemlich deprimierend – in erster Linie unsere Selbstbesessenheit.

Astrid v. Friesen ist Diplom-Pädagogin, Gestalt-, Trauma- und Paar-Therapeutin in Dresden und Freiberg, sie arbeitet in der Lehrerfortbildung sowie als Supervisorin und war 20 Jahre Lehrbeauftragte an der TU Freiberg. Ihre beiden jüngsten Bücher mit Gerhard Wilke: „Generationen als geheime Macht - Wechsel, Erbe und Last“ (2020) und „Die Macht der Wiederholungen - Von quälenden Zwängen zu heilenden Ritualen“ (2021) - www.astrid-von-friesen.de

