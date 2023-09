Kollision in der Südvorstadt: Fahrradfahrerin prallt gegen Autotür

Leihfahrräder

Wild abgestellte Mobibikes in Dresden: „Ich weiß nicht, was manche Leute im Kopf haben“

Die DVB haben das Netz aus Mobipunkten in den vergangenen Jahren erweitert. Zugleich gab es Kritik an falsch abgestellten Leihrädern. Was ein Servicefahrer in Dresden erlebt.