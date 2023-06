Königsbrücker Straße kreist in der Warteschleife

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Straßen, die dringend einer Sanierung bedürften, gibt es in Dresden viele. Eine davon ist die Königsbrücker Straße – doch die weilt in der Endlosschleife. Noch immer sind die Bagger nicht in Sicht. Der Grund: Die Landesdirektion prüft noch Einwände. Auf den Planfeststellungsbeschluss wartet die Stadt deshalb bisher vergebens.

Holperpiste ohne Aussicht auf Sanierung: Die Königsbrücker Straße kreist weiter in der Warteschleife. © Quelle: IMAGO / Sven Ellger

Immerhin: Sollte entsprechender Beschluss noch in diesem Jahr kommen, könnte es Ende 2025 losgehen. Aber selbst Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) zeigt sich in der causa Königsbrücker Straße eher verhalten optimistisch. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Die Entscheidung setzt langsam Moos an. Wie lange sollen die Dresdner noch über diese Holperpiste hoppeln? André Schollbach Linke-Stadtrat, über die Sanierung der Königsbrücker Straße

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Die Parkeisenbahner Stephan Kürschner und Jan Schumacher (v.l.) an der Dampflok „Moritz“. © Quelle: Dietrich Flechtner

Was sich in 73 Jahren Parkeisenbahn Großer Garten verändert hat

Zwischen Stephan Kürschner und Jan Schumacher liegen 59 Jahre. Ihre Leidenschaft für die Dresdner Parkeisenbahn verbindet sie. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Die Bundesjugendspiele polarisieren. © Quelle: imago images / Jürgen Ritter

„Es war einfach jedes Mal pure Demütigung“: Wie zeitgemäß sind die Bundesjugendspiele noch?

Die Bundesjugendspiele polarisieren. Kinder werden zum Sport motiviert, meinen die einen. Vielen vergeht die Lust an der Bewegung, sagen die anderen. Sollten die Bundesjugendspiele für alle Kinder verpflichtend sein? Jetzt lesen

Termine des Tages

11.30 Uhr: Auf dem Theaterplatz wird die Special Olympics Delegation aus Puerto Rico mit Sportbürgermeister Jan Donhauser nach Berlin verabschiedet.

16 Uhr: Der Dresdner Stadtrat tagt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Frage, wer Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) in seiner Abwesenheit vertreten soll.

Wer heute wichtig wird

Holger John in seiner Galerie im Barockviertel. © Quelle: Jürgen Lösel

Im Dresdner Barockviertel findet heute Abend zwischen 18 und 24 Uhr die Lange Nacht der Galerien und Museen statt. Auch der Künstler Holger John (siehe Foto) lädt in seinen „Bilderladen“ ein. Alle Infos im Internet unter www.barockviertel.de/langenacht.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Im Idealfall hat der Bürohund eine positive Wirkung auf das Team, die Kundschaft und auf das gesamte Unternehmen. © Quelle: dpa-tmn

... ein Kollege mit der kalten Schnauze?

Kollege Hund heißt der bundesweite Aktionstag am 15. Juni – er soll für mehr Akzeptanz der Vierbeiner im Betrieb sorgen. Aber ist es auch sinnvoll, seinen Hund mit zur Arbeit zu nehmen? Und wie sieht es mit anderen Tieren aus? Ein Überblick. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Christin Grödel

stellvertretende DNN-Chefredakteurin

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN