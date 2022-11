﻿Dieses Wohngebäude entsteht in der Neustadt von Dresden

Dieses Gebäude baut der Projektentwickler Quarterbeck auf einer Brachfläche an der Königsbrücker Straße.

Neue Wohnungen in der Äußeren Neustadt: Der Projektentwickler Quarterback kündigt den Baustart für ein Vorhaben an der Königsbrücker Straße an. Das ist geplant.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket