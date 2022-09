﻿Klinikstandort Dresden-Trachau: Das sagen Gutachter zum Zukunftskonzept

Dresden. Das Gutachten der Unternehmensberatung BAB Hamburg zur Zukunft des Krankenhaus-Standortes Neustadt bestätigt das Zukunftskonzept der Stadtverwaltung, erklärte Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) am Mittwoch. Sie stellte die wichtigsten Aussagen des Gutachtens, das der Stadtrat von der Verwaltung gefordert hatte, am späten Nachmittag im Gesundheitsausschuss des Stadtrats vor.

Dynamische Entwicklungen im Krankenhaussektor

Die Sozialbürgermeisterin weist aber darauf hin, dass die Entwicklungen im Krankenhaussektor gegenwärtig sehr dynamisch seien. „Wir wissen aktuell nicht, wo wir als Krankenhaus stehen werden.“ Kliniken seien Großverbraucher von Strom und Gas, Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bringe immer neue Vorschläge zur Neustrukturierung des Gesundheitswesens ein, die Kliniken in Deutschland hätten während Corona 15 bis 20 Prozent der Patienten verloren.

Das Gutachten habe viele dieser Faktoren noch nicht berücksichtigen können. Die Sachverständigen hätten mehrere Szenarien für den stationären Weiterbetrieb des Standorts Trachau durchgerechnet. Das Zukunftskonzept für das Städtische Klinikum geht davon aus, dass bis 2035 die stationären Betten am Standort Friedrichstadt konzentriert werden und Trachau zu einem ambulanten Versorgungszentrum umgebaut wird. Der Stadtrat forderte die Verwaltung auf, einen Erhalt von stationären Betten in Trachau zu prüfen, etwa durch eine internistische oder chirurgische Station. Auch ein Zentrum für Kinderheilkunde und Geburtsmedizin wurde ins Gespräch gebracht.

Bedarf an ambulanter Versorgung steigt

Die Gutachter hätten erneut bestätigt, dass Trachau als stationärer Standort für die Versorgung von Patienten nicht benötigt werde, erklärte Kaufmann. Der Gesetzgeber fördere intensiv die ambulante Versorgung von Patienten in der Hoffnung, das Gesundheitswesen kostengünstiger zu gestalten. Das habe Auswirkungen, sagt Kaufmann: Der Bedarf an stationären Betten werde sinken, der Bedarf an ambulanter Versorgung dagegen steigen. Diesen steigenden Bedarf könne Trachau decken und bleibe so als medizinischer Standort erhalten.

„Aus medizinischer Sicht ist der Krankenhaus-Standort Trachau nicht notwendig. Wenn politisch andere Lösungen gewünscht sind, dann muss man es subventionieren“, erklärte Kaufmann. Der stationäre Betrieb in Trachau könne nicht kostendeckend erfolgen, es seien dauerhafte Zuschüsse des Krankenhaus-Trägers Landeshauptstadt Dresden gefragt. Zumal es sich um denkmalgeschützte Gebäude handele, die nicht ohne Weiteres an die Anforderungen angepasst werden könnten, die moderne Medizin benötige.

Stadt hofft auf Fördermittel des Freistaats

Die Landeshauptstadt Dresden befinde sich in guten Gesprächen mit dem sächsischen Sozialministerium, das einen Großteil der Gelder für die Umsetzung des Zukunftskonzeptes über Fördermittel zur Verfügung stellen soll. „Wir werden das Zukunftskonzept im Dezember im Krankenhaus-Planungsausschuss des Freistaats vorstellen, weil es innovativ ist und sind guten Mutes, die finanzielle Unterstützung zu erhalten.“

Dresden habe 15,5 Millionen Euro in den Doppelhaushalt 2023/2024 eingeplant. Mit den städtischen Eigenmitteln und Fördergeldern soll der Standort Bühlau zu einem Zentrum für seelische Gesundheit umgebaut werden. In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 stehen 61 Millionen Euro Eigenmittel der Stadt für das Klinikum, sagt die Sozialbürgermeisterin.