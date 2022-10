﻿So geht es der Dresdner Heide

Die Dresdner Heide ist die grüne Lunge der Stadt. Auch dort hinterlässt der Klimawandel deutliche Spuren. „Die Schäden, die jetzt eingetreten sind, nehmen den Waldumbau vorweg“, sagt der Leiter des Forstbezirkes Dresden. Wo die Reise hingehen soll.

Dresden. Noch ist Laub auf den Bäumen und auf den ersten Blick scheint alles in Ordnung, wenn man in Klotzsche vom Forstamt am Nesselgrund aus in die Dresdner Heide läuft. „Schauen sie mal nach oben“, sagt Markus Biernath, der Leiter des Forstbezirkes Dresden. Gegen den blauen Himmel mit weißen Wattewölkchen zeichnen sich deutlich einzelne kahle Äste ab. Bei manchen Buchen ist ein Kronenteil abgestorben, bei anderen die ganze Krone kahl.

Dresdens grüne Lunge leidet unter klimatischen Veränderungen