﻿Klimaschutz-Protest: Bis zu drei Jahre Haft möglich nach Klebeaktion gegen „Sixtinische Madonna“

Nach der Aktion von radikalen Klimaschützern vor vier Wochen in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden dauern die Ermittlungen an. Der Strafrahmen für derartige Delikte reicht bis zu mehreren Jahren Haft.

Maike Grunst und ihr Begleiter vom Bündnis „Letzte Generation“ bei ihrer Aktion am 23. August in Dresden.

Dresden. Sie klebten sich an den Rahmen von Raffaels „Sixtinischer Madonna“: Vier Wochen nach der Aktion von zwei Angehörigen der radikalen Klimaschutz-Gruppierung „Letzte Generation“ in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden ist das Verfahren gegen die Leipzigerin Maike Grunst (21) und deren 28-jährigen Mittäter noch nicht abgeschlossen. „Es sind noch einige Ermittlungen notwendig“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden, Jürgen Schmidt, auf LVZ-Anfrage.

So müssten zahlreiche Zeugen vernommen und Bildaufnahmen der Aktion ausgewertet werden. Auch die korrekte Berechnung des entstandenen Schadens gehöre bei einem Verfahren wie diesem dazu, erklärte der Oberstaatsanwalt. Immerhin wird gegen die beiden Tatverdächtigen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt. Dieser Tatbestand umfasst unter anderem das Beschädigen oder Zerstören von „Gegenständen der Kunst, der Wissenschaft oder des Gewerbes, welche in öffentlichen Sammlungen aufbewahrt werden oder öffentlich aufgestellt sind“.

Raffaels „Sixtinische Madonna“: Wertvoller Rahmen muss restauriert werden

Die beiden Tatverdächtigen hatten am 23. August zunächst die Absperrung vor dem etwa vier Meter hohen und knapp drei Meter breiten Ölgemälde aus den Jahren 1512/13 überwunden und dabei Alarm ausgelöst. Dann fixierten sie mit Sekundenkleber jeweils eine Hand an den Rahmen eines der berühmtesten Gemälde der italienischen Renaissance. Der Rahmen war erst vor zehn Jahren neu geschaffen worden – aus Anlass des 500. Geburtstages der "Sixtinischen Madonna". Der architektonische Tabernakelrahmen im Stil der norditalienischen Renaissance soll einen Wert von etwa 250.000 Euro haben. Er muss nach dem Kleber-Anschlag in Teilen restauriert werden, da eine Reinigung allein nicht ausreicht. Das Bild selbst blieb unversehrt.

Die Ermittlungen gegen die radikalen Klimaschützer nahm die Polizei von Amts wegen auf. Gemeinschädliche Sachbeschädigung ist ein sogenanntes Offizialdelikt, daher ist keine Strafanzeige nötig, um ein Verfahren in Gang zu setzen. Es wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe sanktioniert. Ob im Laufe der Ermittlungen womöglich weitere Tatbestände in Betracht kommen, die den Strafrahmen verschieben könnten, ist nach Behördenangaben noch unklar.

Maike Grunst hatte gegenüber der LVZ versucht, die Aktion gegen die "Sixtinische Madonna" in Dresden mit der Prominenz des Bildes und dessen Motiv zu erklären. "Die Madonna und das Jesuskind schauen mit einer Ahnung von Unheil in die Zukunft, das entspricht auch unserem Blick", sagte sie. Mitglieder der "Letzten Generation" hatten sich immer wieder mit Sekundenkleber auf Straßen festgeklebt und zuletzt auch Gemäldegalerien ins Visier genommen, neben Dresden auch in Berlin, Frankfurt am Main und München.