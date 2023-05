﻿Klimaschützer demonstrieren in Dresden vor der Staatskanzlei

Dresden. Die Klimaschutzinitiative Fridays for Future Dresden plant am Freitag um 13.30 Uhr eine Kundgebung vor der Staatskanzlei, auf der ein gerechter Kohleausstieg in den neuen Bundesländern eingefordert werden soll. Die Dresdner Initiative insbesondere Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in der Verantwortung, den Strukturwandel in der Lausitz voranzubringen und Perspektiven für Beschäftigte in der Kohlebranche sowie für junge Menschen in der Region zu schaffen.

„Keine Investitionen in dreckige Energien“

„Wenn Ministerpräsident Kretschmer die Sorgen der Menschen um ihre Zukunft ernst nehmen würde, dann müsste er aufhören, gemeinsame Sache mit der LEAG zu machen und weitere Investitionen in dreckige Energien zu erlauben. Wir erwarten, dass er aufhört, die Probleme von heute mit Lösungen von vorgestern lösen zu wollen“, erklärte Zahra Pischnamazzadeh von Fridays for Future Dresden.

Maximal 205 Millionen Tonnen Kohle

Erst vor wenigen Tagen hatte Fridays for Future am Tagebau Nochten für eine Beschränkung der Kohleförderung in der Lausitz auf maximal 205 Millionen Tonnen demonstriert. Eine Studie der Europa-Universität Flensburg und des DIW hatte dies zuvor als das Restbudget für einen Kohleausstieg im Rahmen des 1,5-Grad-Limits aus dem Pariser Abkommen bekannt gegeben. Weiterhin sei absehbar, dass Kohleverstromung sich bereits vor 2030 nicht mehr amortisiere.

„Festhalten an der Kohle keine gute Idee“

„Es ist absurd und unehrlich, Leuten verkaufen zu wollen, dass ihre Zukunft in der Kohle liegen könnte. Die Klimakrise eskaliert täglich weiter, angesichts dessen kann eigentlich niemand ein Festhalten an der Kohle für eine gute Idee halten. Wir gehen am Freitag auf die Straße!“, erklärte Kiara Heizmann von Fridays for Future Görlitz.

