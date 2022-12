﻿Klimaproteste am Donnerstag und Freitag in Dresden

Personen, die sich als Klimaschützer und Aktivisten bezeichnen, werden am Freitagmorgen den Straßburger Platz blockieren. Bereits am Donnerstag gibt es Protestaktionen im Umfeld der Technischen Universität.

Dresden. Personen, die sich als Klimaschützer bezeichnen, werden am Freitagmorgen den Verkehr in Dresden stören. Das kündigte die Gruppe "Extinction Rebellion" am Mittwoch an. Zwischen 8 und 9 Uhr wollen Mitglieder der Gruppe, die sich als Aktivisten bezeichnen, am Freitag den Verkehr am Straßburger Platz vier Mal für jeweils sieben Minuten blockieren, heißt es in einer Mitteilung. Die Aktion sei mit Polizei und Ordnungsamt abgestimmt. Fahrräder und Straßenbahnen könnten den Platz ungehindert passieren.

Mobilitätswende weiterführen

Mit dieser Aktion wollen die Menschen, die sich als Klimaschützer bezeichnen, Politik und Verwaltung dazu ermuntern, die Mobilitätswende in Dresden weiterzuführen, erklärte die Gruppe zum Sinn der Blockaden. Der Verkehrssektor verursache ein Fünftel der deutschen Kohlendioxyd-Emissionen, heißt es in der Erklärung, aber im Gegensatz zu anderen Lebensbereichen habe es hier kaum Einsparungen gegeben.

Bereits in der Vergangenheit wurden mehrfach Verkehrsachsen in Dresden im Zusammenhang mit Klimaprotesten blockiert. Während sich in anderen Großstädten Personen auch auf Straßen festklebten, suchten die "Aktivisten" in Dresden meist den Kontakt mit den Behörden und kündigten die Aktionen an.

Bonbons und Flyer für die Autofahrer

Die Personen, die sich als Aktivisten bezeichnen, wollen Bonbons und Flyer an die Autofahrer ausreichen. Versammlungsleiterin Ines Kämper erklärte: „Wir müssen die Leute leider in ihrem Alltag stören, um sie auf die große Gefahr des ’Weiter so’ hinzuweisen. Wir können die Klimawende schaffen und unsere Industrie auf klimaneutral umbauen. Es eilt sehr, die Hütte brennt.“

Studenten fordern klimaneutralen Campus

Organisierte Studenten haben bereits am Donnerstag verschiedene Protestaktionen rund um das Hörsaalzentrum der Technischen Universität Dresden (TUD) angekündigt. Die Studenten fordern unter anderem einen klimaneutralen Campus und einen schnelleren Kohleausstieg in Sachsen. Die Klimakrise solle als integraler Bestandteil der Lehre in allen Studiengängen verankert werden, so eine Mitteilung.

Universität soll Verantwortung nachkommen

Die Protestierenden würden einerseits die generelle Aufmerksamkeit wieder auf die Klimakrise lenken, andererseits aber auch darauf hinweisen wollen, dass die TUD ihrer Verantwortung nicht ausreichend nachkomme. So werde der hohe Stromverbrauch der TUD kaum durch Photovoltaik gedeckt. Die Umweltkommission des Hochschulrektorats sei mit zu wenig Geld und Personal ausgestattet.