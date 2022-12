﻿Klimaprotest und Straßenblockade am Campus der TU Dresden

Eine Straßenblockade von Klimaaktivisten am Fritz-Foerster-Platz hat am Donnerstag für Unmut bei den Autofahrern gesorgt. Eine Studentengruppierung solidarisierte sich hingegen mit dem Protest.

Dresden. Ein Tempolimit auf Autobahnen und ein 9-Euro-Ticket für den ÖPNV. Das fordern die Aktivisten der Umweltschutzbewegung „Letzte Generation“. Um darauf aufmerksam zu machen, klebten sie sich am Donnerstag gegen 15 Uhr auf die Nürnberger Straße nahe des Fritz-Foerster-Platzes und blockierten so den Verkehr in Richtung Zellescher Weg.