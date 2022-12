﻿Klimaneutralität bis 2035: Schafft Sachsen Energie das in Dresden?

Dresden. Was für ein Jahr für ein kommunales Versorgungsunternehmen mit Energiekrise und staatlicher Regulierung. Im Interview zieht Dr. Frank Brinkmann, Vorstandsvorsitzender von Sachsen Energie, Bilanz. Fünf Aspekte sind ihm besonders wichtig: Sachsen Energie hat keine Staatshilfen in Anspruch nehmen müssen, die Preise für die Kunden vergleichsweise moderat erhöht, das Ergebnis gehalten, eine stabile Versorgung gewährleistet und eine motivierte Belegschaft.

Frage: Der Stadtrat hat beschlossen, dass Dresden bis 2035 klimaneutral werden soll. Sie sind ein ganz wichtiger Baustein für diesen Weg. Schaffen Sie das?

Dr. Frank Brinkmann: Wir werden jetzt dem Aufsichtsrat Szenarien vorlegen, wie wir eine Klimaneutralität bis 2035 schaffen können. Die Frage sind die Kosten. Das werden wir bis zum Frühjahr vorlegen, der Beschluss ist ja noch neu. Klar ist aber auch: Wenn wir klimaneutral werden, heißt das nicht, dass die Stadt klimaneutral ist. Wir bauen keine Wohnungen, wir organisieren keine Verkehre. Wir werden Klimaneutralität für die Emissionen erreichen, für die wir verantwortlich sind. Klimaneutralität bedeutet für die Stadt große Programme, wenn ich nur an den Umbau der Fernwärme denke.

„Wir haben keine andere gesicherte Leistung“

Aus heutiger Sicht: Würden Sie noch einmal in ein neues Gaskraftwerk investieren?

Wir haben Stand heute keine andere gesicherte Leistung. Vom Aspekt der Versorgungssicherheit her ein ganz klares „Ja“. Denn der ist wichtig. In Europa feiert die Atomkraft eine Renaissance, Deutschland will einen anderen Weg gehen. Dafür brauchen wir gesicherte Leistung.

Unsere neue Anlage in Reick ist hochmodern und kann minutengenau bedarfsgerecht liefern, das ist in Ordnung. Wir haben in kritischen Zeiten mit einer Spitzenstromeinspeisung von 380 Megawatt in Dresden mit Reick und dem Kraftwerk Nossener Brücke die Erzeugung ganz erheblich gestützt.

Wie sieht der Plan von Sachsen Energie aus, unabhängig vom Gas zu werden?

Die Wärme- und Stromerzeugung komplett unabhängig von Gas zu machen und auf Wasserstoff umzustellen, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir werden zu jeder Zeit eine gesicherte Leistungsart brauchen. Eine deutliche Reduktion des Gas-Anteils bei der Erzeugung ist sehr realistisch. Einen völligen Ausstieg halte ich Stand jetzt für schwierig.

„Wir müssen Angebote schaffen“

Die Menschen stöhnen unter den steigenden Energiepreisen. Geht das jetzt so weiter?

Was der Staat für die Bürger an Kosten übernimmt in dieser Krisensituation, ist bemerkenswert. Die Strompreisbremse und Gaspreisbremse werden eine hohe Wirkung erzielen und die Privathaushalte entlasten. Sorgen mache ich mir mehr um die Industrie, die im internationalen Wettbewerb steht. Bei zu hohen Energiekosten werden Standortentscheidungen schnell anders getroffen.

Es gibt nur einen Ausweg: Angebote schaffen, Angebote schaffen, Angebote schaffen. Verbote und Verknappungen sind gefährlich. Die Nachfrage zurückschrauben heißt auch, die Wirtschaft zu schrumpfen. Das kann nicht die Lösung sein. Wir müssen Angebote schaffen, das ist der Mechanismus zur Preissenkung. Deshalb wird die Kohle als Energiequelle für eine Übergangszeit genutzt, zeitgleich müssen wir jedoch den Ausbau der erneuerbaren Energien tatkräftig vorantreiben. Da hinkt Sachsen hinterher, und das ist schon jetzt ein Standortnachteil für zukünftige Ansiedlungen von Unternehmen. Wir brauchen eine ideologiefreie Debatte auf beiden Seiten des Spektrums.

„Andere kommunale Versorger schütten gar nichts aus“

Der städtische Konzern Technische Werke Dresden finanziert mit Gewinnen von Sachsen Energie die Dresdner Verkehrsbetriebe und die Dresdner Bäder. Wie lange geht das noch gut?

Früher haben die Dresdner Verkehrsbetriebe 40 Millionen Euro Zuschuss jährlich gebraucht, die Bäder lagen bei acht Millionen Euro. Jetzt hat sich der Bedarf verdoppelt, wir verdoppeln aber nicht die Energiegewinne. Deshalb mussten wir die Linie ziehen: Wir können 55 Millionen Euro im Jahr für die Verkehrsbetriebe und 15 Millionen Euro für die Bäder leisten. Was darüber hinausgeht, muss im städtischen Haushalt abgebildet oder über zusätzliche Einnahmen generiert werden. Eine strukturelle Verlustverdopplung können wir mittels Querfinanzierung nicht dauerhaft abfangen. Andere kommunalen Versorger schütten gar nichts aus.

Andere Versorger brauchen Bürgschaften der Kommune, Sie schreiben Gewinn. Was ist der Unterschied?

Wir haben die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt getroffen. In Krisen werden die Stärken und Leistungsfähigkeit eines Unternehmens sichtbar. Unseres ist es gut aufgestellt und entscheidungsfähig. Mit ruhiger Hand im Krisen- wie Portfoliomanagement haben wir die für unsere Kunden und für uns richtigen Entscheidungen getroffen und das nicht auf dem Rücken der Kunden und massiver Preismaßnahmen.

„Stromsperren? Eine Phantomdiskussion“

Der Stadtrat wünscht sich, dass Sie säumigen Zahlern den Strom nicht mehr sperren. Wie stehen Sie zu politischen Forderungen, die Ihr operatives Geschäft beeinflussen?

Das Unternehmen wird vom Aufsichtsrat gesteuert und kontrolliert. Dort finden die Diskussionen statt. In diesem Gremium sind auch Stadträte der einzelnen Fraktionen vertreten. Der Aufsichtsrat tagt nichtöffentlich, die Debatten sind sehr sachorientiert und konstruktiv. Die Frage der Stromsperren ist eine Phantomdiskussion, die zudem kein Problem lösen würde. Wir haben gerade mal gar keine Kunden gesperrt, weil es nicht notwendig ist, sondern legen viel Wert darauf, frühzeitig in den Kontakt zu treten und Lösungen zu finden, wenn sie tatsächlich notwendig werden.

Geben Sie die staatlichen Entlastungen an die Kunden weiter?

Vollständig. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Was mir Sorge bereitet, sind die vielen gesetzlichen Änderungen, die wir in einem Rekordtempo in unsere Systeme bringen müssen. Wir hatten die Gasumlage bereits mit viel Aufwand bei uns integriert und mussten diese im letzten Moment wieder herausnehmen. Jetzt kommen Gaspreisbremse und Strompreisbremse.

Ganz viele Dinge sind aber noch gar nicht klar, das verunsichert natürlich die Kunden. Diese schicken uns dann Fotos von ihren Stromzählern, und unsere Leute sind am Anschlag bei über eine Million Kunden. Ich verstehe die Politik, das geschieht alles in bester Absicht. Aber wir übernehmen gerade immer mehr hoheitliche Aufgaben des Staates. Wir schieben eine Nachtschicht nach der anderen, weil am Freitag ein Gesetzesentwurf aus Berlin kommt im Umfang von 150 Seiten mit der Bitte um Stellungnahme bis Montag. Aber unsere Beschäftigten sind trotz der Belastung motiviert und bleiben zuversichtlich. Sie sehen, dass das Schiff in die richtige Richtung steuert und wir eine besondere Verantwortung tragen. Und das ohne selbst staatliche Hilfen in Anspruch nehmen zu müssen.

„Wasser ist ein wichtiges Thema“

Welche Investitionen planen Sie im nächsten Jahr?

Wir investieren 600 Millionen Euro, also mehr als eine halbe Milliarde. Wir brauchen sehr viel Geld für unser Stromnetz und das Thema Energiewende. Wasser ist ein wichtiges Thema, die Industrie im Dresdner Norden braucht in den nächsten Jahren bis zu 40 Prozent mehr Wasser, das lässt sich nur mit einem massiven Ausbau decken. Der Ausbau der erneuerbaren Energien und der Umbau der Fernwärme sind große Themen, im Ausbau von Glasfaser stehen ebenfalls Großprojekte in ganz neuen Dimension an. Der Breitbandausbau schafft Lebensqualität.

Welche neuen Geschäftsfelder wollen Sie besetzen?

Wasser ist genauso ein Zukunftsthema wie Breitband und Glasfaser. Den Ausbau der Erneuerbaren Energien haben wir fest im Blick.

„Eine Windkraftanlage im Stadtgebiet wäre eine schöne Handreichung“

Wann geht die erste Windkraftanlage auf Dresdner Stadtgebiet in Betrieb?

Im Altertum haben die Städte von den Ähren gelebt, die auf den Feldern vor der Stadt angebaut wurden. Eine Windkraftanlage im Stadtgebiet wäre grundsätzlich eine schöne Handreichung gegenüber dem ländlichen Raum. Die Verfügbarkeiten werden hier permanent geprüft, aber der Ausbau muss sowohl gesellschaftlich als auch von der Verwaltung gewollt sein. Hier braucht es auch heute das enge Miteinander von Stadt und Umland.