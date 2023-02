Klimacamp Heibo wird geräumt

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

jetzt kann es ganz schnell gehen: Die Räumung des Klimacamps Heidebogen nördlich von Dresden steht offenbar kurz bevor. Die Behörden wollen sich heute Morgen ein Bild von der Situation vor Ort machen, danach soll die Zeit der Aktivisten, die seit Monaten gegen den Kiesabbau demonstrieren, ein Ende finden. Das soll aber bitte schonend vonstattengehen, wie die sächsischen Grünen fordern.

Bereits am Dienstag trafen dutzende Polizeifahrzeuge sowie THW-Helfer nahe dem Heibo-Gelände ein, um sich ein Bild der Lage für die Räumung zu machen. © Quelle: xcitePress

Die Einsatzkräfte sollen maximal deeskalierend gegen die Klimaprotestler vorgehen. Diese wiederum geben sich noch nicht geschlagen. Stattdessen hatten sie gestern Nachmittag ein Grünen-Parteibüro in Dresden-Löbtau besetzt. Die Scharmützel gehen offensichtlich weiter. Jetzt lesen

Der voranschreitende Klimawandel und das Artensterben dulden keine Nachlässigkeit und Nachsicht, wenn es um den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen geht. Christin Furtenbacher Landeschefin der Grünen, über die geplante Räumung des Heidebogens

Erstmals rollt nun auch auf der Linie 3 ein neuer Stadtbahnwagen. © Quelle: Anja Schneider

Neue Straßenbahnen in Dresden fahren erstmals auch auf der Linie 3

Die Dresdner Verkehrsbetriebe setzen die neuen Stadtbahnwagen erstmals auf der Linie 3 ein. Warum sie dort fahren – und wieso zeitgleich auch wieder einige Tatras unterwegs sind. Jetzt lesen

Ein Bild aus dem Jahr 2017: Nikki Haley, damals Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, be einer Pressekonferenz im Weißen Haus. © Quelle: Carolyn Kaster/AP/dpa

Die Frau, die vielleicht bald die USA regiert

Die Republikanerin Nikki Haley tritt zur Präsidentschaftswahl 2024 an – und nimmt auf ihren Parteifreund Donald Trump keine Rücksicht mehr. Als Konservative spricht sie auch Wähler vom Land an, als Tochter indischer Eltern lässt sie zugewanderte Familien in Großstädten aufhorchen. Fünf Pluspunkte könnten ihr helfen, tatsächlich die erste US-Präsidentin zu werden. Jetzt lesen

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Weitere Corona-Schutzvorgaben sollen zum 1. März enden: Die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern haben ein früheres Ende von Masken- und Testpflichten in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen beschlossen. Ursprünglich hätten diese am 7. April auslaufen sollen, jetzt fallen sie am 1. März. Jetzt lesen

8 bis 13 Uhr: Wochenmarkt am Münchner Platz - Auf dem Wochenmarkt Münchner Platz in der Dresdner Südvorstadt bieten jeden Mittwoch Direkterzeuger ihre Waren an. An 24 Ständen sind die meisten Sortimente gleich mehrfach vertreten. Es gibt zwei Bäckereien, drei Anbieter von Molkereiprodukten sowie acht Stände mit Obst und Gemüse.

9 bis 14 Uhr: Wochenmarkt am Bönischplatz - Immer mittwochs erwartet die Johannstädter Nachbarschaft ein breites Sortiment regionaler und gesunder Produkte: von Obst und Gemüse über Fleisch und Fisch bis hin zu Suppen und Kräutern sowie Imbissangeboten. Der Wochenmarkt Bönischplatz ist der erste seiner Art, bei dem Partner aus direkter Nachbarschaft an der Ausgestaltung mitwirken. Die Deutsche Marktgilde und der Johannstädter Kulturtreff organisieren gemeinsam wechselnde Höhepunkte, die sich in das städtische Umfeld einfügen. Den Start macht Zafran Catering, ein mehrsprachiges Team, das mit einer besonderen Mischung aus hochwertiger kaukasischer und syrischer Küche auffährt. Alle Gerichte werden frisch zubereitet.

16 bis 19 Uhr: „Hybrid Spaces und Augmented Realities“ - Forschende aus der Informatik, der Architektur und der Kunsttheorie verwenden Multi-User-Augmented-Reality-Technologien, um in der robotron-Kantine auf vier Etagen neue Möglichkeiten von Raumerfahrung für die Gäste zu untersuchen. Ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem Immersive Experience Lab, Fakultät Informatik, der Fakultät Architektur, und der Philosophischen Fakultät der TU Dresden im Rahmen des Projekts „Wissen Schafft Raum“. Weitere Veranstaltungen bis 18. Februar. Ort: robotron-Kantine, Zinzendorfstraße 5, 01069 Dresden. www.kunsthausdresden.de

Die Titelseite des Gerichtsverfahrens zum Tod vom chilenischen Dichter Pablo Neruda. © Quelle: Agencia Uno/dpa

Experten legen Bericht über Todesursache von Literaturnobelpreisträger Pablo Neruda vor. Der chilenische Schriftsteller war kurz nach dem Militärputsch 1973 gestorben. Damals wurde eine Krebserkrankung als offizielle Todesursache angegeben. Eine Expertenkommission schloss dies vor einigen Jahren allerdings aus und fand Hinweise auf eine mögliche Vergiftung. Die Kommunistische Partei und das Umfeld von Neruda gehen davon aus, dass der linke Autor von der Militärjunta des Generals Pinochet getötet wurde. Die Präsentation der Untersuchungsergebnisse wurde zuletzt mehrfach verschoben, unter anderem wegen der verheerenden Waldbrände in Chile.

Einr neues Werk von Banksy, das eine Hausfrau aus den 1950er-Jahren zu zeigen scheint, die eine klassische blaue Schürze und gelbe Abwaschhandschuhe trägt, mit einem geschwollenen Auge und einem fehlenden Zahn, und ihren männlichen Partner in eine Gefriertruhe zu schubsen scheint. © Quelle: Banksy/PA Media/dpa

... ein neues Werk von Banksy

„Valentinstag-Mascara“ nennt Street-Art-Künstler Banksy sein neuestes Werk, das nun entdeckt wurde. Es zeigt eine Frau mit blauem Auge und Zahnlücke, die ihren Partner offenbar in eine – echte – Gefriertruhe schubst. Jetzt lesen

