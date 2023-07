﻿Dresdner Psychologin über die Klimakrise: “Der eine reagiert mit Ablenkung, der andere mit Aggression“

Wissenschaftler predigen immer düstere Aussichten, Aktivisten kleben sich auf Straßen fest, blockierte Autofahrer bekommen Wutausbrüche. Die Klimakrise erhitzt den Planeten und die Gemüter. Wie damit umgehen? Wir haben die Kommunikationspsychologin Maja Dshemuchadse vom Verein Psychologists for Future in Dresden gefragt.

Dresden. Liebeskummer, ein Freundschaftsende, das gestohlene Fahrrad: Man kann wegen vielem heulen. Ich (29) habe letzten Sonntag wegen des Klimawandels geheult. Über den Ex kam ich immer hinweg, das Fahrrad ließe sich ersetzen, doch an der Klimakrise kann ich allein nichts ändern. Und weil die Politik immer noch zu langsam ist, obwohl die Fakten schon so lang auf dem Tisch liegen, würde ich gern schreien.