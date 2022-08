Klimaaktivisten haben eines der berühmtesten Bilder der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden für eine Aktion benutzt. Sie klebten sich am Rahmen der Sixtinischen Madonna fest. Ob das Bild Schaden nahm, ist noch unklar.

23.08.2022, Sachsen, Dresden: Zwei Umweltaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" stehen mit einem Banner in der Gemäldegalerie Alte Meister an dem Gemälde "Sixtinische Madonna" von Raffael. Foto: Sebastian Kahnert/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

Klimaaktivisten kleben sich in Dresden an der Sixtinischen Madonna fest

Dresden. Zwei Klimaaktivisten haben am Dienstag eines der berühmtesten Bilder der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden für eine Aktion benutzt. Nach Angaben einer Sprecherin der Gruppe „Letzte Generation“ klebten sich beide an dem Rahmen von Raffaels „Sixtinischer Madonna“ fest. Dafür überwanden die 21 und 28 Jahre alten Aktivisten zunächst die Absperrung vor dem Bild.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als daraufhin der Alarm losging, räumten Sicherheitsleute nach Angaben eines dpa-Reporters den Raum. Kurz nach der Aktion war noch unklar, ob das Gemälde oder der Rahmen beschädigt wurden. Die Gemäldegalerie äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall. In Sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie beide Aktivisten das Gebäude am Theaterplatz in Begleitung von Polizisten verlassen haben.

Die Aktion an dem berühmten Gemälde solle verdeutlichen, dass die Klimakatastrophe nicht mehr zu ignorieren sei, sagte die Sprecherin der „Letzten Generation“. „Alles was uns lieb ist, wird durch die Klimakatastrophe zerstört werden. Die globale Erhitzung betrifft uns alle: In jedem Land, jeder Branche und allen Bereichen der Gesellschaft. Um zu überleben, müssen wir sofort handeln.“

Die Aktivisten hielten die Aktion auch auf Video fest. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die „Sixtinische Madonna“ sei ein starkes Symbol, sagte die 21 Jahre alte Aktivistin Maike Grunst. „Maria und Jesus blicken mit Furcht in die Zukunft. Sie sehen dem Kreuztod Christi mit Schrecken entgegen. Ein genauso vorhersehbarer Tod wird auch das Resultat des Klimakollaps sein. Und zwar auf der ganzen Welt.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

In diesem Jahr blockierten die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ bundesweit bereits Hunderte Straßen. Unter anderem in Leipzig und Dresden klebten sich immer wieder Aktivisten auf die Straße und behinderten damit den Verkehr. Die Aktivisten fordern von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), dass sie sich stärker für den Ausbau der erneuerbaren Energien einsetzen.

Von dpa