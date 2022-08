Klimaaktivisten kleben sich an „Sixtinischer Madonna“ fest

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

dass wir mitten in einer gewaltigen Klimakrise stecken, ist besonders in diesem von Hitze und Dürre geprägten Sommer nicht mehr wegzudiskutieren. Dass man es doof finden kann, wenn die Politik in Sachen erneuerbarer Energien zu langsam aus dem Quark kommt, hat sicher auch seine Berechtigung. Dass man sich aber – um ebensolche Kritik zum Ausdruck zu bringen – an eines der berühmtesten Gemälde überhaupt kleben muss, hinterlässt dann doch Fragezeichen. So geschehen gestern an der „Sixtinischen Madonna“ durch zwei Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden.

Zwei Umweltaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ stehen mit einem Banner in der Gemäldegalerie Alte Meister an dem Gemälde „Sixtinische Madonna“ von Raffael. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Das Gebäude musste geräumt werden, der Rahmen des Gemäldes wurde durch den Klebstoff beschäftigt. Warum nun aber ausgerechnet die „Sixtinische Madonna“? Es sei ein starkes Symbol, so eine der Aktivisten. Und maximale Aufmerksamkeit kann im Kampf gegen die Klimakrise sicher auch nicht schaden. Oder geht es am Ende darum, dass sich Raffael ausgerechnet mit Öl verewigt hat? Jetzt lesen

Zitat des Tages

Aus diesen alten Gebäuden lässt sich keine moderne Schularchitektur mehr entwickeln. Marcello Meschke der Schulleiter des Bertolt-Brecht-Gymnasiums zur Debatte um Sanierung oder Abriss und Neubau

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Inzidenz sinkt trotz Wochenend-Nachmeldungen: Dresdens Sieben-Tage-Inzidenz zum Coronavirus ist am Dienstag ein gutes Stück gesunken – und das, trotzdem die gesammelten Wochenend-Daten jetzt in die Statistik einfließen. Jetzt lesen

Maskenpflicht im Flugzeug? Das sind die Regeln im Ausland: Kanzler und Vizekanzler ohne Maske im Flugzeug: Die Fotos von Olaf Scholz und Robert Habeck sorgen für Kritik und eine neue Diskussion um die Maskenpflicht. Wie sieht es diesbezüglich in anderen Ländern aus? Jetzt lesen

RKI registriert 60.411 Corona-Neuinfektionen: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz wurde am Dienstagmorgen vom Robert Koch-Institut (RKI) mit 288,5 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 282,2 gelegen. Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Die ICE-Verbindungen zwischen Dresden und Leipzig werden für knapp zwei Wochen komplett aus dem Tableau gestrichen © Quelle: dpa/Sebastian Kahnert

Bau auf Strecke Dresden-Leipzig: Zwei Wochen keine ICE und deutlich längere Fahrzeiten

Bei Nünchritz wird eine alte Brücke abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Fahrgäste müssen sich deshalb ab 29. August einmal mehr auf Zugausfälle, Umleitungen und längere Fahrzeiten einstellen. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Die Sonne geht hinter technischen Anlagen des Erdgasspeichers Katharina in Bernburg (Sachsen-Anhalt) auf. Der Füllstand der deutschen Erdgasspeicher nähert sich trotz der stark reduzierten Liefermengen aus Russland der 85-Prozent-Marke. © Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Gasspeicher zu über 80 Prozent gefüllt – aber Umlage könnte im Winter angehoben werden

Der Marktgebietsverantwortliche Trading Hub Europe zeigt sich optimistisch: Angesichts eines Füllstands von mehr als 80 Prozent müssen deutsche Haushalte im kommenden Winter wohl nicht frieren. Die Preise für das Gas hingegen könnten weiter steigen. Die Gasumlage kann schon in drei Monaten angepasst werden. Jetzt lesen

Termine des Tages

10 Uhr: GEW Sachsen zum Schuljahr 2022/2023 - auf einer Pressekonferenz in Dresden äußert sich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zum neuen Schuljahr, das in Sachsen am 29. August beginnt.

10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr: Sommereislaufen in der EnergieVerbund Arena - Kurz vor Ende der sächsischen Sommerferien können Eislauffreunde noch einmal die Schlittschuhe schnüren und eiskalte Erfrischung beim Sommereislaufen in der Trainingshalle genießen. Ort: JOYNEXT Arena, Magdeburger Str. 10, Dresden

16 Uhr: „Dresdner Gartenspaziergänge 2022″ - heute durch die Außenanlagen des Universitäts-Kinder-Frauenzentrums. Führung: Ulrich Krüger (Ulrich Krüger Landschaftsarchitekten), Treffpunkt: Fetscherstraße 74, Haus 21, Haupteingang. www.dresden.de/gartenspaziergaenge

19 Uhr: Begrüßung der Lehrgangsteilnehmer der Offiziersschule des Heeres durch Bürgermeister Peter Lames (SPD) in Vertretung des Oberbürgermeisters im Dresdner Rathaus.

Wer heute wichtig wird

Karl Lauterbach (l, SPD), Bundesminister für Gesundheit, unterhält sich mit Marco Buschmann (FDP), Bundesminister der Justiz. © Quelle: Michele Tantussi/reuters POOL/dp

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) informieren heute um 12.15 Uhr auf einer Pressekonferenz in Berlin über die neuen Corona-Bestimmungen im Infektionsschutzgesetz für den Herbst. Dabei soll es gegenüber den ursprünglichen Plänen eine entscheidende Änderung geben. An der Regelung war erheblich Kritik laut geworden. Jetzt lesen

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Das Parlamentsgebäude in Budapest wird anlässlich des Nationalfeiertags zur Feier der ungarischen Staatsgründung in den ungarischen Nationalfarben beleuchtet. © Quelle: Peter Lakatos/MTI/AP/dpa

... ein Gewitter, das nicht kam: Ungarns Regierung feuert Wetterdienst-Chefs

Wegen einer falschen Wettervorhersage zieht die ungarische Regierung harte Konsequenzen. Am Montag wurden die Leiterin des ungarischen Wetteramtes und ihr Vize entlassen, nachdem sie für Samstag ein Gewitter ankündigten – was dann jedoch ausblieb. Ihretwegen musste das traditionelle Feuerwerk am Nationalfeiertag abgesagt werden. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihre Christin Grödel

Stellvertretende Chefredakteurin

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht‘s zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Hier geht's zum E-Paper der DNN

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei.

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play