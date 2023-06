﻿Klima-Akteure blockieren Donnerstag den Albertplatz in Dresden

Es geht wieder los: Akteure der selbsternannten Klimaschutzinitiative Extinction Rebellion blockieren am Donnerstagmorgen den Albertplatz. Ohne Sekundenkleber – die Aktion ist angemeldet.

Dresden. Personen, die behaupten, sich für das Klima zu engagieren, blockieren am Donnerstag ab 8.15 Uhr den Verkehrsfluss am Albertplatz. Die selbsternannte Klimaschutzgruppe Extinction Rebellion hat die Blockade bei der Landeshauptstadt Dresden angemeldet und will im Wechsel für jeweils sieben Minuten eine Fahrspur blockieren. Dabei wollen die Akteure ein vier Meter langes Banner mit der Aufschrift „Stau ist lästig für Sie, Klimakollaps ist tödlich für alle“ einsetzen. An dem in alle Richtungen vielbefahrenen Verkehrsknoten in der Neustadt ist durch die Aktion mit größeren Staus zu rechnen.