﻿Kleine Brückenbauer aus Dresden-Klotzsche kommen groß raus

Finalrunde in der Bundesliga

Dresdner SC hofft in Wiesbaden auf erfolgreichen Playoff-Auftakt

Jennifer Janiska und die DSC-Volleyballerinnen wollen an diesem Sonnabend in Wiesbaden mit einem Sieg in die Playoffs starten. Das wird ein schweres Unterfangen.