Vergangene Woche klebten sich in Dresden zwei junge Klimaschützer am Bilderrahmen der Sixtinischen Madonna fest. Legitimiert die gute Absicht derartige Maßnahmen? Das sagen DNN-Leser:

Zwei Umweltaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ stehen mit einem Banner in der Gemäldegalerie Alte Meister an dem Gemälde „Sixtinische Madonna“ von Raffael.

Dresden. Vergangene Woche klebten sich in Dresden zwei junge Klimaschützer am Bilderrahmen der Sixtinischen Madonna fest. Das wertvolle Gemälde blieb unversehrt, doch der Rahmen nahm Schaden und das Gebäude musste kurzzeitig evakuiert werden. Auch in anderen Städten hat es derartige Aktionen bereits gegeben.

Doch legitimiert die gute Absicht – der Klimaschutz – derartige Maßnahmen? Darüber gehen die Ansichten auch der DNN-Leser auseinander. Ein Auszug:

Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung sind Straftaten

Warum bezeichnen sie die Straftäter als Klimaaktivisten? Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung sind keine Ordnungswidrigkeiten, sondern Straftaten.Wenn jeder Besucher das gleiche Recht für sich beanspruchen würde, könnte die Galerie schließen.

Eine andere Zeitung benutzt zumindestens das Wort Klimaprotestler für die Straftäter. Das Wort Aktivist ist zur Zeit meines Erachtens noch positiv besetzt, das steht den Straftätern nicht zu.

Jürgen Lorch

Harte Strafen nötig

„Letzte Generation“ haben die kriminellen Chaoten auf ihrem Schild stehen. Stimmt genau! Wirklich das Letzte. Man kann nur hoffen, dass die Justiz in dem Fall durchgreift und harte Strafen ausspricht.

D. Heyne

„Kaum noch zu verstehen“

Die Einfälle der sogenannten „letzten Generation“ oder Klimaschützer um Aufmerksamkeit zu bekommen, sind wirklich kaum noch zu verstehen. Begriffe wie Achtung, Wertschätzung sind verloren gegangen. Im Mittelalter wäre wohl keine lange Prüfung und juristische Einschätzung erforderlich gewesen, da klebten jetzt die Hände am Objekt.

In meiner langen Lebenszeit habe ich eine rasante technische Entwicklung wahrgenommen. Das Zusammenleben der Menschen hat sich leider circa 30 Jahre nach Kriegsende diametral dazu verhalten. Wo ist die Werte schaffende Gesellschaft, die alle Werte dann auch bewusst schützt und anerkennt, keine unübersichtlichen Gesetze und Verordnungen braucht, die zum Nichteinhalten geschaffen sind (Straßenverkehrsordnung, Stadtordnung und so weiter)?

Derartige Einzelaktionen verärgern noch den Rest der positiv denkenden und handelnden Mitmenschen. Das Miteinander bedarf stets der Kompromisse jedes Einzelnen und das weltweit.

G. Schinkel

Wie wär es mit Arbeit statt Aktivismus?

Wenn diesen „Aktivisten“ – schon über die Bezeichnung könnte man lachen, wenn es nicht so traurig wäre – wirklich etwas an der Umwelt und dem Klima liegt, und sie ein Zeichen setzen wollen, warum räumen sie dann nicht den täglichen Partydreck an den Elbwiesen weg. Sie könnten auch beim Aufforsten in der Sächsischen Schweiz helfen oder Straßenbäume gießen. Aber das ist offenbar zu mühsam und mit Arbeit verbunden.

H. Großmann

Auf den Boden der Tatsachen zurück

Sekundenkleber setzt bekanntermaßen bei der Anwendung gesundheitsgefährdende Stoffe frei. Offensichtlich hat den Klimaaktivisten der regelmäßige Einsatz des Klebers bereits derart die Sinne vernebelt, dass sie sich zu so einer beispiellosen und hoffentlich strafbaren (Un-)Tat entschlossen haben.

Bleibt zu hoffen, dass eine angemessene Bestrafung und vor allem der anstehende Schadensersatz sie dauerhaft auf den Boden der Tatsachen zurückversetzt und diesmal ganz ohne Klebstoff.

Andreas Gabriel

„Danke für Ihre deutlichen Worte“

Um diesen Artikel geht es: Wer schützt Dresden vor den Klimaschützern?

Danke für Ihre deutlichen Worte zum Anschlag der Dresdener Gruppe „Letzte Generation“ auf eines der bedeutendsten Kunstwerke der Galerie Alte Meister. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken.

Dass die SKD-Chefin Ackermann im MDR sich „verständnisvoll geäußert“ hat, und auch ein sogenannter Protestforscher diese Truppe „aktuell nicht für eine gefährliche Bewegung“ hält, zeigt, wie notwendig es ist, hier Klartext zu reden und Rückgrat zu zeigen, wenn solche Aktivisten und ihre Sympathisanten erklären, dass „Wir unsere Umwelt stärker schützen müssen als die Sixtinische Madonna“.

Man darf gespannt sein, welches Farbenspiel der Politik die Ermittlungsversuche der sächsischen Behörden mit Häme begleiten wird. Aus dem Kreis der Innenministerkonferenz ist bei der gegebenen politischen Konstellation ebenso wenig zu erwarten wie von der Kultusministerkonferenz.

Willie Eisele

„Diese Chaoten sind keine Klima-Aktivisten“

Danke für diesen Kommentar. Es stimmt genau: „Wer schützt uns vor den Klimaschützern?“.Wobei ich allerdings sagen muss, die Bezeichnung „Klimaschützer“ trifft es nicht. Diese Chaoten sind keine Klima-Aktivisten. Ganz im Gegenteil: sie machen aus einer guten Sache, dem Umweltschutz, eine Schlechte.

Denn ihnen geht es gar nicht um Klima- und Umweltschutz, sie wollen nur provozieren und ausloten wie weit man gehen kann, wenn man unter dem Deckmäntelchen des Klimaschutzes Straftaten begeht. Vielleicht wollen sie sich auch nur selbst profilieren und etwas persönliche Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit.

Was besonders perfide daran ist, sie machen mit ihren dummen Aktionen das Bemühen „echter“ Klimaschützer, die sich ernsthaft und mit viel Mühe und Engagement um eine bessere Umwelt kümmern, lächerlich. Diese Leute werden dann mit solchen Chaoten in einen Topf geworfen. So bleibt am Ende nur Empörung.

J. Göhler

Ist ein unversehrter Rahmen wichtiger als die Natur?

Sehr geehrter Herr Baumann-Hartwig, wie Sie als Journalist wissen: Gewalt beginnt mit Sprache. „Militant“ heißt mit kriegerischen Mitteln. „Terroristen“ verbreiten Gewalt durch Anschläge, also Bomben, Brände, Morde und so weiter. „Banausen“ sind Menschen ohne Kunst – und Kulturverständnis. Das alles verkörpert nach Ihren Recherchen also die „Letzte Generation“.

Es geht dieser Gruppe ja explizit um Gewaltfreiheit, und vereinfacht gesagt darum, dass auch alle Klimawandelleugner und Fuck-You- Greta-Aufkleberautofahrer in 30 Jahren noch Kunst in lebenswerten, nicht überhitzten Städten, um die herum es nicht brennt, betrachten können.

Wie lange haben Sie sich mit Hintergründen, Mitwirkenden der „Letzten Generation“ beschäftigt? Und deren Motiven? Die Aktionen erregen Wut, ja. Aber in erster Linie wollen sie Aufmerksamkeit, das scheint gelungen. Sie richten sich nicht gegen den Einzelnen, sondern sollen die Politik zum Handeln anregen, und die Gesellschaft zur Diskussion.

Sie sind eine Reaktion der ungeduldigen Jugend (Ungeduld ist schließlich deren Aufgabe und Privileg!) auf systematisches Versagen der Politik in Sachen Klimaschutz. Wenn Sie, Herr Baumann-Hartwig, lange genug insinuieren, gewaltfreie Umweltschützer seien Terroristen, was bezwecken Sie damit? Sollen Gewaltbereite oder Labile Texte wie den Ihren („Wer schützt und vor Klimaschützern?“) als Aufruf zum Handeln verstehen? Sie sind sich Ihrer Verantwortung bewusst?

Nun darf ein Kommentar natürlich eine pointierte Meinung haben, und sehr gern eine andere als meine. Aber wenn ich Ihren Text lese, dann sind die Brände um Dresden und in halb Europa vergessen, die toten Wälder, das Gletscherverschwinden, die trockenen Flüsse auch. Oder nicht existent?

Kurzum: Ein schöner Dresdner Bilderrahmen, in dem ein unbeschädigtes Bild hängt, ist für Sie das relevantere Thema für nachfolgende Generationen.

Eckart Poser

Ein hervorragendes Podium in der Öffentlichkeit

Herr Baumann-Hartwig, in Ihrem Artikel sprechen Sie mir aus dem Herzen. Es handelt sich bei dieser Aktion in den Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) um eine kriminelle Tat, die strafrechtlich konsequent zu verfolgen ist. Und es wird sicher erwartet, dass Ihre Zeitung die Verurteilung der Umweltterroristen publizieren wird, vorausgesetzt, die SKD erstatten Strafanzeige und betrachten diese kriminelle Handlung nicht als Dumme-Jungen-Streich, die geradezu zu Nachahmern herausfordert.

Allerdings erscheint mir Ihr Artikel unglaubwürdig, angesichts der Tatsache, dass die DNN den Kriminellen ein hervorragendes Podium in der Öffentlichkeit bietet, mit einem großen Bild auf der Titelseite und einem ebenso großem Bild auf Seite 15. Und dazu werden diese „Umweltterroristen“ noch von Ihrem Blatt interviewt.

Wie sieht Ihre Zeitung dieses Podium, welches sie den Kriminellen bietet. Meines Erachtens hat es nichts mit korrekter und ausführlicher Berichterstattung zu tun, ebenso wenig, wie wenn man in der Überschrift von „Klimaaktivisten“ berichtet.

Herr Baumann-Hartwig, Ihre Leser erwarten zurecht eine Berichterstattung die zumindest bei kriminellen Ereignissen eine gesunde Parteilichkeit zeigt.

Volker Gawol

Von DNN