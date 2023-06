﻿Klares Bekenntnis zur Schwimmhalle Dresden-Klotzsche

Dresden. Klares Bekenntnis im Stadtrat zum Neubau einer Schwimmhalle in Klotzsche: Mit großer Mehrheit haben die Stadträte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) beauftragt, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um den Neubau der Schwimmhalle zu ermöglichen. Nur die Dissidenten stimmten gegen den Antrag.

Zwei Förderanträge abgelehnt

Sportbürgermeister Jan Donhauser (CDU) erklärte, nach der Sommerpause werde er dem Stadtrat eine Vorlage mit drei Finanzierungsvorschlägen für den Neubau vorlegen. Wenn die städtischen Mittel gesichert seien, könne Dresden beim Freistaat einen neuen Förderantrag stellen. Die Sächsische Aufbaubank hat bereits zwei Anträge für den Neubau abgelehnt, weil der kommunale Eigenanteil dafür nicht gesichert ist.

Wo ist das viele Geld?

Was nicht nur Stadträtin Anja Apel (Die Linke) irritierte. Sie hat im Haushalt 2023/2034 zwei Positionen für den Neubau der Schwimmhalle in Klotzsche gefunden. Für 2023 stehen 3,4 Millionen Euro im Etat und für 2024 sogar 7,8 Millionen Euro, konnte Apel mit Seitenzahl nachweisen. Nur die Bäder GmbH weiß nichts von diesen Mitteln, wie es in einer Information an den Stadtbezirksbeirat Klotzsche heißt. Wo ist es hin, das schöne Geld?

Baustart 2025

Donhauser versprach, auf die Suche zu gehen. Wenn der Freistaat im nächsten Jahr die Fördermittel bewilligen sollte, dann könnte 2025 der Neubau beginnen – frühestens.

Jede Fraktion stellte einen Antrag

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass die Stadt den Neubau in Klotzsche mangels finanzieller Ressourcen auf unbestimmte Zeit verschieben will. Der Aufschrei war groß, fast jede Fraktion stellte einen Antrag, der den Neubau sichern sollte. Der Grünen-Sportpolitiker Torsten Schulze fasste die Anträge zusammen. „Wir haben einen breiten Konsens erreicht. Der Erhalt und die Schaffung von wohnortnahen Schwimmhallen sind uns wichtig“, so Schulze. Der Neubau brauche eine sichere Finanzierung. „Wir werden dafür sorgen“, versprach der Grüne.

Ein Antrag bringt noch kein Geld

Die Dissidenten kritisierten, dass der Beschlussvorschlag nichts daran ändere, dass der Stadtrat kein Geld für den Neubau in Klotzsche eingeplant habe, wie Stadtrat Martin Schulte-Wissermann (Piraten) erklärte.

Bäderkonzept wird fortgeschrieben

Auf Initiative der SPD wird auch das Bäderkonzept fortgeschrieben. „Es geht ja nicht nur um Klotzsche. Es geht auch um einen Ersatzstandort in Pieschen oder perspektivisch sogar um eine Schwimmhalle in Blasewitz/Striesen“, erinnerte Sozialdemokrat Vincent Drews. Donhauser erklärte, die Bäder GmbH habe eine Fortschreibung des Konzepts vorgelegt, die jetzt von der Verwaltung geprüft in eine Vorlage für den Stadtrat überführt werden.

DNN