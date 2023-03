﻿Klage gegen Ostsächsische Sparkasse Dresden: Verbraucherzentrale scheitert vorm OLG

In der Musterfeststellungsklage gegen die Dresdner Sparkasse hat das Oberlandesgericht Dresden den Zinssatz verworfen, den die Verbraucherschützer fordern. Was bedeutet das für Betroffene?

Dresden. Im jahrelangen Streit zwischen den sächsischen Sparkassen und der Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) haben die Verbraucherschützer einen Dämpfer bekommen. Das Oberlandesgericht Dresden (OLG) hat im Musterklageverfahren gegen die Ostsächsische Sparkasse Dresden (OSD) entschieden, dass für die Langzeitsparverträge „Prämiensparen flexibel“ nicht der von der VZS geforderte Referenzzinssatz (WX 4260)  anzuwenden ist, sondern die Zinsreihe der deutschen Bundesbank für börsennotierte Wertpapiere mit 8- bis 15-jähriger Restlaufzeit (WU 9554).

Damit dürften Nachzahlungen, die den Prämiensparern zustehen, deutlich niedriger ausfallen als von der Verbraucherzentrale gefordert. Die hatte Ansprüche von durchschnittlich 5000 Euro pro Vertrag errechnet und gegen insgesamt neun Sparkassen im Freistaat Musterfeststellungsklagen eingereicht. Hintergrund: Die Dresdner Sparkasse hatte wie andere Sparkassen auch von 1993 bis 2010 unbefristete Prämiensparverträge angeboten, die bei steigender Laufzeit mit hohen Bonuszahlungen verbunden waren. Als diese Verträge in der Niedrigzinsphase für die Geldinstitute nicht mehr lukrativ waren, kündigten sie sie einseitig.

Verbraucherzentrale: Zinssatz nicht interessengerecht, Revision beim BGH angekündigt

Die Verbraucherschützer erklärten, dass ihrer Ansicht nach Zinsklauseln in den Verträgen nicht rechtskonform seien und bekamen in der Sache recht. Die Dresdner Sparkasse, die 2019 als eine der letzten die unbefristeten Prämiensparverträge gekündigt hatte, erkannte als erste Ansprüche auf Nachzahlungen an. Die von ihr errechneten Beträge liegen jedoch im Schnitt um 60 Prozent unter der Summe, von der die VZS ausgeht. Das nun verkündete OLG-Urteil stützt die Auffassung der Sparkasse. Die Verbraucherzentrale akzeptiert das nicht und kündigte Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) an.

Der vom OLG festgelegte Zinssatz sei nicht interessengerecht und schmälere die Ansprüche der Betroffenen, erklärte VZS-Juristin Claudia Neumerkel. Um wieviel, hänge vom einzelnen Vertrag ab. Das könne um 5 bis 90 Prozent unter der von der VZS geforderten Summe liegen oder sogar negativ ausfallen, so Neumerkel. Es sei enttäuschend, dass die dem öffentlichen Wohl verpflichteten Sparkassen nicht längst eingelenkt und einen Schritt auf ihre Kundschaft zu gemacht hätten.

Sparkasse: Mit vielen Kunden außergerichtlich geeinigt, aber „Verjährung ist Verjährung“

Das sieht Andreas Rieger, Sprecher der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, ganz anders. Das Urteil sorge nach langen juristischen Auseinandersetzungen wieder für mehr Rechtssicherheit für die Sparkasse sowie deren Kundinnen und Kunden. Die VZS habe nicht mehr zugesprochen bekommen, als die OSD bereits vor Erhebung der Musterfeststellungsklage anerkannt habe. Die Sparkasse habe in den letzten Jahren mehrfach auf Änderungen in der Rechtsprechung reagiert. Mit einer Vielzahl von Kunden seien außergerichtlich einvernehmliche Regelungen getroffen worden, die den jüngsten Gerichtsentscheidungen entsprechen.

Was bedeutet das Urteil nun für mehrere Tausend Betroffene, denen die Dresdner Sparkasse unbefristete Prämiensparverträge gekündigt hatte? 615 von ihnen hatten sich der Musterfeststellungsklage angeschlossen. Sie können entweder mit der Verbraucherzentrale durch die Instanzen gehen oder sich mit der Sparkasse außergerichtlich einigen. Ihre Ansprüche verjähren nicht nach drei Jahren. Immerhin hat das Gericht auch entschieden, dass die Verjährungsfrist erst beginnt, nachdem der Vertrag tatsächlich beendet war. Wer sich aber weder der Musterklage angeschlossen noch während dieser Frist mit der Sparkasse geeinigt hat, geht wohl leer aus: „Verjährung ist Verjährung“, erklärte Rieger.

Auch da besteht aber noch eine Chance. Die VZS fordert weiterhin, dass die Verjährungsfrist erst nach einem letztendlichen höchstrichterlichen Urteil über den anzuwendenden Zinssatz beginnt, bislang jedoch ohne Erfolg.