Die Auseinandersetzung der Verwaltung in Dresden mit den Gewerkschaften um die Arbeitszeitregelungen in der Kinderbetreuung schwelt noch immer. Jetzt könnte sich der Konflikt zuspitzen.

Dresden. In den nächsten Tagen können es die Mitarbeiter der Kindereinrichtungen in Dresden wieder im Detail nachvollziehen: Am 30. November ist Zahltag im öffentlichen Dienst und das Weihnachtsgeld erscheint mit auf dem Konto. Für manche ist die Freude darüber getrübt.