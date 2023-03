﻿Viel Unzufriedenheit mit „Flexverträgen“ in Kitas in Dresden

Die Arbeitszeitverträge für die Mitarbeiter in Kindereinrichtungen in Dresden sind umstritten. Eine Befragung unter den Beschäftigten zeichnet jetzt erstmals ein umfassendes Stimmungsbild.

Dresden. In den Kindereinrichtungen in Dresden gibt es viel Kritik am aktuellen Arbeitszeitmodell. Das geht aus einer Mitarbeiterbefragung hervor, die jetzt vorliegt. Damit wird erstmals ein Stimmungsbild zu den umstrittenen Flexverträgen gezeichnet. 63,3 Prozent der Befragten erklärten, dass sie einen Festvertrag gegenüber einem flexiblen Abrufvertrag bevorzugen würden.

Die Flexverträge sind seit Jahren in Dresden gängige Praxis. Die Stadt vereinbart mit den Erziehern eine feste Arbeitszeit, meist 32 Stunden, und zusätzliche Stunden auf Abruf. Damit kann die Stadt flexibel auf die Zahl der zu betreuenden Kinder reagieren. Aus Sicht von Kritikern verlagert die Stadt Dresden damit das unternehmerische Risiko einseitig auf die Mitarbeiter.

Erstmals Befragung der Mitarbeiter

Die Stadt hält regelmäßig zwei Wünsche dagegen. Ihren eigenen nach Flexibilität bei der Reaktion auf den Betreuungsaufwand und den der Mitarbeiter nach Teilzeitbeschäftigung. Doch genau darum gibt es auch seit Jahren Streit. Wie ist die Einstellung der Mitarbeiter zu den Flexverträgen tatsächlich? Das sollte eine Befragung ermitteln, die jetzt in Auszügen vorliegt.

Von den mehr als 3000 Erziehern beim Eigenbetrieb der Stadt, der die Kitas in kommunaler Trägerschaft verwaltet, hatten mehr als zwei Drittel der Beschäftigten einen „Flexvertrag“, der mit einer Ankündigung von 14 Tagen eine Veränderung der wöchentlichen Stundenzahl ermöglicht.

1766 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das entspricht 47,2 Prozent, haben sich an der Befragung beteiligt. Davon wiederum haben rund 80 Prozent einen „32 plus X“-Vertrag, von denen sich etwa 60 Prozent auf eine Höchstzahl an Stunden festgelegt haben.

Zwei von drei Mitarbeitern für Festvertrag

Auf die Frage „Würden Sie einen Festvertrag gegenüber einem 32-Stunden-Vertrag (Abrufvertrag) bevorzugen?“ antworten 63,3 Prozent mit Ja, knapp jeder vierte Befragte (23,5 Prozent) sagt Nein. Die übrigen waren unentschlossen oder machten keine Angaben.

Dabei sind sich die Mitarbeiter offenbar auch möglicher Konsequenzen bewusst. Das betrifft vor allem die Reaktion der Verwaltung auf den schwankenden Betreuungsbedarf in den Kitas. So könnte bei Umsetzungen in eine andere Kita auf Wunsch das Wahlrecht begrenzt sein und es kann zu angeordneten Umsetzungen kommen, wenn der Personalbedarf sinkt. Nur ein reichliches Fünftel der Mitarbeiter hält diese Effekte für akzeptabel.

Auf deutliche Ablehnung stößt die bisherige Ankündigungsfrist für Erhöhungen oder Absenkungen der Arbeitszeit bei den Abrufverträgen. 56,9 Prozent der Befragten halten die 14-tägige Frist für wenig oder gar nicht akzeptabel, 38 Prozent halten sie für eher oder voll akzeptabel. Mit 23,9 Prozent der Befragten wünschen sich die meisten mindestens acht Wochen, für vier Wochen Vorlauf sprechen sich 15,9 Prozent aus.

Teilzeitwünsche bei Beschäftigten

Die Stadt hat für die Flexverträge immer wieder ins Feld geführt, dass viele Mitarbeiter nicht Vollzeit arbeiten wollen. Das bestätigt die Umfrage auch. 36 Prozent wollen 35 bis 38 Stunden tätig sein, 23,2 Prozent 31 bis 34 Stunden, 15,7 Prozent bis zu 30 Stunden und 16,8 Prozent mehr als 39 Stunden. Doch wie die Umfrage zeigt, will ein Großteil die Arbeitszeit festgeschrieben haben.

Offenbar prägt die Situation auch die Zufriedenheitswerte bei den Beschäftigen. So gibt es für Tätigkeit (66,4 Prozent) und Kollegen (65,5 Prozent) hohe Zufriedenheitswerte, während es bei den Stichworten Arbeitgeber (35,2 Prozent), Arbeitsbedingungen (27 Prozent) und Belastung (21,1 Prozent) deutlich schlechter aussieht.

Für die Gewerkschaft Verdi ist die Befragung ein „klares Signal“ gegen die Flexverträge. Ein „großer Teil der Beschäftigten sagt, sie wollen das nicht“, erklärte Bezirksgeschäftsführer Daniel Herold auf DNN-Anfrage. Das bisherige Vertragsmodell müsse abgeschafft werden, fügte er hinzu. „Die Arbeitgeberin muss liefern.“ Verdi und die GEW kritisieren das Modell seit Langem.

Rückenwind für Kritiker

Dabei sei es „eine nette Geste“, die Ankündigungsfrist für Änderungen beim Arbeitszeitabruf zu verlängern. „Am Problem ändert das aber nichts“, sagte Herold. Die Gewerkschaft warte jetzt zunächst ab, wie die Stadt mit den Ergebnissen umgeht. „Sie sollten nicht heruntergeredet werden“, meinte der Gewerkschaftsvertreter. Die Beschäftigten, die sich in „sehr bemerkenswertem Umfang an der Befragung beteiligt“ hätten, „wissen sehr genau, was sie angekreuzt haben“.

Als Rückenwind kann die Umfrage auch von der SPD betrachtet werden. „In Zeiten eines eklatanten Fachkräftemangels haben Arbeitsvertragsmodelle, die wirtschaftliche Risiken eines Unternehmens allein auf die Beschäftigten abwälzen, ausgedient“, erklärt Fraktionschefin Dana Frohwieser in einem schon länger vorliegenden Antrag im Stadtrat, der „unverzüglich eine Beendigung des 32-Plus-Arbeitsvertragsmodells im Eigenbetrieb“ für die Krippen, Kindergärten und Horte fordert.

Bestehende Verträge sollten schrittweise entsprechend der Wünsche der Beschäftigten auf Festverträge umgestellt werden, die auch Teilzeit ermöglichen müssten. „Ein Arbeitgeber, der bei den Zufriedenheitswerten seiner Beschäftigten ein so verheerendes Urteil erhält, sollte sich dringend attraktiver aufstellen“, erklärte Frohwieser auf Anfrage.