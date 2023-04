Für den Eltern-Sonderpreis beim Kita-Bundespreis läuft jetzt die Online-Abstimmung. Die Aufregung in einer Dresdner Kindereinrichtung wächst.

Dresden. Die Aufregung in der Kita Bergefelderweg in Dresden-Seidnitz muss fast greifbar sein. „Unsere Kinder fragen immer wieder nach, gibt es schon eine Entscheidung, wann ist es soweit“, erklärt die stellvertretende Kita-Leiterin Maria Kilpivaara. Die Spannung gilt dem Deutschen Kita-Preis, der am 16. Mai in Berlin verliehen wird. Dafür hat es die Kita in die Riege der zehn Finalisten geschafft, die von etwa 750 Bewerbern bundesweit übrig geblieben sind. Jetzt kommt noch eine aufregende Phase hinzu.