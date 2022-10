﻿„Von Natur aus Wild“ – Filmfest Kinolino beginnt am 15. Oktober

Am 15. Oktober beginnt das Filmfest Kinolino. Mehr als 50 Lang- und 29 Kurzfilme, passend zum Thema „Von Natur aus Wild“, stehen für das junge Publikum während der Herbstferien bereit.

Dresden. Am 15. Oktober beginnt das Filmfest Kinolino mit einer Eröffnungsveranstaltung im Programmkino Ost. In den darauffolgenden zwei Wochen haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, mehr als 50 Filme und 29 Kurzfilme an 22 Veranstaltungsorten zu sehen. Davon sind 20 im Dresdner Stadtgebiet verteilt. Erstmal nimmt mit dem Cineplex Leipzig auch ein Ort in Sachsens bevölkerungsreichster Stadt teil. Das Filmfest endet mit einer Feier am 30. Oktober und fällt damit in die sächsischen Herbstferien.

Kurz- und Langfilme mit dem Fokus Umwelt