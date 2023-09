﻿Kino im Schillergarten: Einst „Elite-Reform“, jetzt Küche

Dresden. Gar nicht so einfach, kleinen Kindern im Jahr 2023 einen Stummfilm zu erklären. Der Versuch könnte in etwa so ablaufen: „Ein Spielfilm, 90 Minuten lang, ohne Ton?“ Pause. „Dafür spielt ein Orchester Musik dazu.“ Pause. „Ah, also wie ‚Tom und Jerry‘.“ Pause. „Hm. Ja. Irgendwie schon.“

Wie auch immer, als das Medium Film aufkam, war das eine Sensation. Anfänglich zahlte das Publikum allein dafür Eintritt, jemanden ein paar Sekunden lang mit zu schnellen und abgehackten Bewegungen über die Leinwand gehen oder tanzen zu sehen – natürlich bloß in Schwarz-Weiß.

Dresdens „Elite-Reform-Kino-Salon“ eröffnete 1912

Ab 1910 entstanden dann die ersten Filmklassiker, die inhaltlich meist nach dem Muster des klassischen Dramas in fünf Akten aufgebaut waren. Die Filmindustrie wurde schnell zum Big Business. Die ersten Filme wurden in Varieté-Theatern vorgeführt – das Publikum kam aus der Mittelschicht. Dann wurden eigene Filmlichttheater erbaut, je nach Stadtteil kamen auch ganz neue Publikumsschichten hinzu.

Beim „Elite-Reform-Kino-Salon“, der am 2. April 1912 in einem umgebauten ehemaligen Eiskeller des Schillergartens eröffnet wurde, dürften es breiteste, vor allem aber eben doch vorzugsweise bürgerliche Schichten gewesen sein. „Sächsische Dorfzeitung“ und „Elbgaupresse“ vermeldeten anlässlich der Eröffnung am 4. April jedenfalls: „Vor einer Anzahl Ehrengästen wurde am Sonnabend nachmittag kurz nach 4 Uhr der sich von Außen recht geschmackvoll zeigende ,Elite-Reform-Kino-Salon’ des Herr Carl Paty im oberen Teile des ,Schillergarten’ eröffnet, wobei der als tüchtiger Geschäftsmann bekannte Besitzer die erschienenen Damen und Herren begrüßte und die Vertreter der hiesigen Lehranstalten, …. sowie der Ortsbehörde und der Presse ersuchte, ihm bei der Wahl des Sujets beratend beizustehen, da es wohl in erster Linie darauf ankommen werde, den Geschmack des hiesigen besseren Publikums zu treffen und sein allen Anforderungen der Neuzeit entsprechendes Institut auch der Belehrung und der gediegenen Unterhaltung der Jugend nutzbar zu machen.

Dresdner Presse lobt die ersten Vorführungen im Kino

„Vorausgeschickt sei“, so die Presse weiter, „daß das schmucke Theater-Innere einen Flächeninhalt von 102 Geviertmetern aufweist, in dem 200 Personen bequem Platz finden und welcher mit Ausnahme des Ranges auf Klappstühlen besteht. Der hohe, gut ventilierte Raum ist durch vier große Hängeleuchter neuester Form mit je sechs elektrischen Flammen versehen, hat einen 2,6 m breiten Notausgang über eine 11stufige direkt ins Freie führende Freitreppe und die Kino-Einrichtung befindet sich in einem außerhalb des Saales gelegenen Separatraum, sodaß irgend eine Gefahr für die Besucher vollständig ausgeschlossen erscheint“.

Wie in eigentlich allen besseren Lichtspielhäusern wurde auch im „Elite-Reform-Kino-Salon“ Klavier gespielt – das Publikum sollte das gleichmäßige Rattern des Projektors schlichtweg nicht hören müssen. Und so wurde vermerkt: „Die Vorstellung ging bei guter Piano- und Harmonium-Begleitung vor sich und bot ein abwechslungsreiches, hochinteressantes Programm, das alle Erschienenen befriedigte. Die Bilder erschienen klar und deutlich auf der Leinwand und führten flimmerlos Naturaufnahmen, Dramen, historische Begebenheiten, Schauspiele aus Japan und außer Humoresken aktuelle Vorkommnisse in Wort und Bild usw. vor, die lebhaften Anklang fanden...“

Es lief erstmal gut für Carl (auch Karl) Paty, der, wie Jürgen Frohse in Ausgabe 3/2023 des verdienstvollen und immer wieder lesenswerten „Elbhangkuriers“ festhielt, ein ehemaliger Schausteller war, der auf der Dresdner Vogelwiese von 1900 bis 1909 ein Wanderkino und 1908/09 „Grellmanns Varieté“ in Cotta betrieb.

Das Schillerkino ist nun Küche und Speisenausgabe

1920 wurde das laut Stadtwiki Dresden vom Volksmund angeblich „Holzoper“ apostrophierte Kino in „Schillergarten Lichtspiele“ umbenannt und wurde zum Reprisen- oder auch Nachspielkino. Filme, die längst in den großen Kinos der Stadt abgesetzt waren, liefen am Schillerplatz Nr. 9 nun erst an. Im Sommer 1921 übernahm Robert Lindner, der Pächter des Schillergartens, das Kino und richtete das erste Freiluftkino in Dresden ein. Bis zum Ausbruch des Krieges 1939 fanden in lauen und auch schon schönen Sommernächten Vorstellungen um halb neun Uhr abends im Garten statt. Die Schillergarten Lichtspiele überlebten zusammen mit weiteren 15 Kinos – von vormals 33 – die Bombennächte 1945.

Als die Sowjetische Militäradministration das Kommando hatte, legte sie erstmal fest, was überhaupt gespielt werden konnte, bis zur Verstaatlichung 1951 betrieb Lindner nominell das Kino. Ab 1953 war das Kino in städtischem Besitz, 1972 wurde es geschlossen und dem Verfall preisgegeben. Zeitweise erinnert die Szenerie ein bisschen an die, die Esther Kinsky in ihrem unlängst im Suhrkamp Verlag erschienenen Roman „Weiter Sehen“ beschreibt. Die Erzählerin landet in einem verlassenen Kinosaal, umgehend setzt die Imagination, wobei „Kino“ nicht nur den Blick auf die Leinwand meint, sondern ein umfassendes Wahrnehmungserlebnis, das alle Sinne gleichermaßen anspricht, bei dem sich der Weg dorthin genauso wichtig ist wie die Stimmung im Foyer – und das sich vor allem aus dem Zusammensein mit anderen Menschen speist.

Als Glücksfall für das Gebäude erwies sich jedenfalls ausgerechnet das Hochwasser von 2002 – denn danach wurde es nach 2001 saniert, um Küche und Speisenausgabe des Biergartens des Schillergarten zu werden. Naja, unterversorgt in Sachen Kinosälen ist Dresden ja nicht, selbst bekannte Programmkinos wie die Schauburg oder das Programmkino Ost weisen nach Umbauten fünf Säle auf und sind damit eigentlich „Multiplexe“. Es bedarf heute einfach mehrerer Säle, um wirtschaftlich überleben zu können.

