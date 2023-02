Zwei Jungen arbeiten an ihrem Haus bei der KITZRAZZA im vergangenen Jahr.

20 Jahre Kinderstadt „Kitrazza“ in Dresden – Helfer für 2023 gesucht

Dresden. Alljährlich findet in Dresden das Sommerferienangebot „KinderTraumZauberStadt“, kurz „KITRAZZA“ statt. Mädchen und Jungen zwischen sieben und zehn Jahren können hier auf einem Gelände mit Wiesen und Bäumen ihre eigene Stadt errichten. Mithilfe von Erwachsenen verwirklichen sie ihre Vorstellungen und bauen Holzhütten, eine Küche, Werkstätten und vieles mehr. Bei einer täglichen Versammlung beraten, planen und diskutieren die Bewohner der Kinderstadt ihre Bauten, Unternehmungen und Aufgaben. Vom 10. bis 21. Juli 2023 findet das Ferienlager zum 20. Mal statt.

Helferinnen und Helfer gesucht

Aktuell sucht das Organisationsteam des Angebots nach ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie Sponsoren. „Wir freuen uns über jede helfende Hand und suchen dringend Auf- und Abbauhelfer. Alle können sich beteiligen und so das nächste KITRAZZA-Abenteuer möglich machen. Also egal ob Jugendliche, Eltern oder rüstige Rentnerinnen und Rentner. Meldet euch gern“, ruft Projektleiterin Elisa Winkler vom Spielmobil Wirbelwind auf. Gemeinsam mit ihrem Team plant und organisiert sie die zwei Sommerferienwochen. „Wir sind aktuell auf Platzsuche und besichtigen geeignete Locations auf der Neustadtseite. Wir hoffen, wir können wieder zentral in Dresden unsere KinderTraumZauberStadt errichten.“

Anmeldung ab Mai

Das Kinderbeteiligungsprojekt der Outlaw Kinder- und Jugendhilfe wird von der Landeshauptstadt Dresden, sowie der Bürgerstiftung „Wir für Sachsen“ gefördert. Außerdem unterstützen zahlreiche Kooperationspartner das Ferienlager. Ab Mai 2023 können sich die Kinder unter kitrazza.de anmelden. Wer Lust hat an der Organisation der Kinderstadt mitzuwirken, ist eingeladen, sich beim Projektteam zu melden.

Tel: 0151 5334 6438; E-Mail:info@kitrazza.de; Online:kitrazza.de