Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Mittwoch bei einer gemeinsamen Einsatz gegen Kinderpornografie 33 Wohnungen durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Mehr als 200 Beamte waren dafür im Einsatz.

Mehr als 200 Polizeibeamte waren bei der Aktion gegen Kinderpornografie am Mittwoch beteiligt.

Einsatz gegen Kinderpornografie: 33 Durchsuchungen in Dresden und Umgebung

Dresden. Die Polizei hat am Mittwoch insgesamt 33 Wohnungen in Dresden und dem Umland durchsucht. Es handelte sich dabei um einen Einsatz gegen Kinderpornografie, den die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion der Landeshauptstadt gemeinsam durchführten.

Bei den Durchsuchungen in Dresden und den Landkreisen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Meißen stellten die Einsatzkräfte insgesamt 88 Handys, 64 Computer und 3.150 andere digitale Speichermedien von 33 Beschuldigten sicher, gegen die bereits Ermittlungsverfahren laufen. Das teilten die Staatsanwaltschaft und Polizei Dresden gemeinsam mit.

Bereits sieben ähnliche Einsätze 2022

Beteiligt waren neben 55 Kriminalisten aus Dresden auch 154 Beamte der Sächsischen Bereitschaftspolizei. Mit diesen groß angelegten Einsätzen solle „der signifikanten Zunahme von Ermittlungsverfahren aus dem Bereich der Kinder- und Jugendpornographie effektiv begegnet werden“, heißt es von Seiten der Beamten weiter.

Die Ermittlungen gegen die 33 Beschuldigten dauern an und werden voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen, da die sichergestellten Speichermedien zunächst ausgewertet werden müssen, so die Polizei Dresden. Im vergangenen Jahr gab es bereits sieben ähnliche Einsätze, bei denen insgesamt 154 Objekte durchsucht worden sind.

