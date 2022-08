Ex-Mithäftling von mutmaßlichem Dresdner Juwelendieb hat Angst

Ein Zeuge, der eine zeitlang mit einem der mutmaßliche Juwelebendiebe in Haft saß, gab am Dienstag im Prozess an, bedroht worden zu sein. Er hatte dazu beigetragen, den Brand des Fluchtwagens der Täter in der Tiefgarage aufzuklären.