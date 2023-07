﻿Kinder- und Jugendzahnklinik zieht nach Gruna und Löbtau

Dresden. Die Kinder- und Jugendzahnklinik ist aus der Äußeren Neustadt übergangsweise in zwei neue Standorte in Löbtau und Gruna umgezogen. Die Einrichtung wird von der Landeshauptstadt Dresden betrieben und soll den niedrigschwelligen Zugang zu zahnärztlicher Beratung und Behandlung sicherstellen. Kleinkinder, Schulkinder und Jugendliche können an der Rosenbergstraße 14 oder an der Braunsdorfer Straße 13 jeweils Montag bis Donnerstag zwischen 14 und 18 Uhr zur zahnärztlichen Sprechstunde vorstellig werden. Die frühere Ambulanz der Kinder- und Jugendzahnklinik auf der Eschenstraße 7 musste laut Angaben der Stadtverwaltung schließen. Neue dauerhafte Praxisräume entstehen derzeit in der Bautzner Straße 125.

DNN