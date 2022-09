Dresden-Südvorstadt: Kind von Auto angefahren, Zeugen gesucht

Dresden. In Dresden-Südvorstadt ist am frühen Montagnachmittag ein Kind angefahren worden. Gegen 14.20 Uhr fuhr ein Auto auf der Fritz-Löffler-Straße in Richtung Bergstraße, als es das Kind auf Höhe der Reichenbachstraße erfasste. Das Mädchen wollte die Fahrbahn an einer Ampel überqueren.

Nach dem Unfall fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Das Kind erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls, die Angaben zu dem Auto, dessen Fahrer und der Ampelschaltung geben können. Hinweise:(0351) 483 22 33

