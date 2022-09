In Dresden-Cossebaude wurde am Sonntag ein Kind von einem Auto erfasst und dabei verletzt. Es war gerade aus einem Bus ausgestiegen, als es zu dem Unfall kam.

Dresden. In Dresden-Cossebaude ist am Sonntagmorgen ein Kind bei einem Unfall verletzt worden. Gegen 10.15 Uhr stieg der 13-Jährige aus einem Bus an der Haltestelle „Ludwigstraße“ aus und lief hinter dem Fahrzeug auf die Straße. Dort wurde er von einem Opel erfasst, welcher gerade stadteinwärts unterwegs war. Der Junge erlitt Verletzungen und es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Von Sp