Dresden-Bühlau: Kind angefahren und von Unfallstelle entfernt – Zeugen gesucht

In Bühlau wurde am Montagmittag ein Kind angefahren. Der Autofahrer verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle, die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Dresden. In Dresden-Bühlau ist es am Montagmittag zu einem Vorfall gekommen. Gegen 12.15 Uhr versuchte ein Kind die Straßenbahn an der Haltestelle „Grundstraße“ zu erreichen. Als es von dem Wartebereich auf die Straße trat, wurde es von einem Kleintransporter erfasst, welcher neben der Bahn in Richtung Zentrum fuhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Geschehens. Hinweise:(0351) 483 22 33

Von Sp