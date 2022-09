In Dresden-Striesen kam es am Dienstagnachmittag zu einem kuriosen Unfall. Ein Kind klemmte sich aus Versehen die Hand in der Bustür ein und dieser fuhr los.

Dresden. In Dresden-Striesen ist es am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr zu einem kuriosen Unfall gekommen. Ein 9-jähriger Junge stieg an der Haltestelle „Spenerstraße“ auf der Borsbergstraße aus einem Bus aus. Als sich die Tür des Gefährts schloss, blieb der Junge mit seiner linken Hand in der Tür hängen. Da der Bus losfuhr, rannte das Kind mehrere Meter mit, bevor es letztlich stürzte und sich verletzte.

Von SP