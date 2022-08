Am Montagnachmittag ist es in Dresden-Reick zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein fünfjähriger Junge schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Dresden. Am Montagnachmittag kam es gegen 14.15 Uhr in Dresden-Reick zu einem Unfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Ein Autofahrer war auf der Reicker Straße in Richtung Otto-Dix-Ring unterwegs, als er an der Haltestelle „Wieckestraße“ mit dem Kind kollidierte. Der Junge war aus einer Straßenbahn gestiegen und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

