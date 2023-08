Rettungseinsatz an der Kiesgrube Leuben – Rettungswagen fährt sich fest

Dresden. Am Montagabend hat sich ein Rettungswagen während eines Einsatzes an der Kiesgrube Leuben festgefahren und konnte ohne Hilfe der Feuerwehr nicht mehr wegfahren.

Zuvor erreichte die Regionalstelle Dresden ein Notruf, eine Person sei im Bereich der Wakeboard- und Skianlage im Wasser in Not geraten. Als die ersten Einsatzkräfte an der Kiesgrube eintrafen, fanden sie erst nach einiger Zeit zwei Männer vor, von denen einer am Ufer lag und sich nur schwer aufwecken ließ. Der 22-Jährige und ein 34-Jährige waren offenbar in Streit geraten, beide mussten notärztlich versorgt werden.

Beim Versuch, vom Ufer loszufahren, blieb die Besatzung eines Rettungswagens dann mit ihrem Fahrzeug im Sand stecken. Ein anderer Rettungswagen brachte den Patienten des ersten Fahrzeugs ins Krankenhaus. Die Feuerwehr befreite den etwa bis zur Achse im Sand versunkenen Wagen mit Schaufeln, sodass der Fahrer den Rettungswagen wieder auf die Straße fahren konnte.

DNN