﻿Grüne wollen Kiesabbau in und um Dresden eindämmen

Dresden. Die Dresdner Grünen wollen den Abbau von Kies auf dem Gebiet der Stadt und im direkten Umland deutlich eingrenzen. Der Kreisverband hatte auf seiner jüngsten Mitgliederversammlung einen Antrag verabschiedet, der sich kritisch mit dem Kiesabbau in und um Dresden auseinandersetzt. Stattdessen solle verstärkt auf Recycling, nachwachsende Rohstoffe und die Sanierung von bestehenden Gebäuden gesetzt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In dem Antrag fordern die Dresdner Grünen ein perspektivisches Ende des Abbaus am Heller und bei Ottendorf-Okrilla. Zugleich spricht sich der Verband gegen ein neues Abbaufeld bei Söbrigen aus. Die Tagebaue gefährden die Dünenlandschaft in der Dresdner Heide, die Moore am Pechfluss im direkt an Dresden angrenzenden Ottendorfer Ortsteil Medingen und die Landschaft im Elbtal, heißt es.

Grüne für Novellierung des Bergrechts

Zugleich mahnt die Partei eine Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen an. „Eine Novellierung des Bundesbergrechts ist dringend notwendig“, erklärt Kreisverbandssprecher Klemens Schneider. Vor Jahrzehnten auf Basis des DDR-Bergrechts erteilte Genehmigungen müssten zudem mit einem besonderen Fokus auf Belange des Naturschutzes einer rechtlichen Prüfung unterzogen werden. „Nur so kann geklärt werden, ob Neuaufschlüsse wie Würschnitz-West und Söbrigen überhaupt zulässig sind.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Darüber hinaus fordern die Grünen den Freistaat auf, bei der Verfüllung von Tagebauen mit Bauschutt strengere Vorgaben zu machen und dieses stärker als bisher zu kontrollieren, um zu verhindern, dass schädliche Stoffe ins Grundwasser einsickern. „Bauabfälle machen einen Großteil unseres gesamten Müllaufkommens aus“, sagt Klemens Schneider. Im Ge­genzug würden Neubauten viel Energie und Rohstoffe verschlingen. Bestandsgebäude sollten daher wenn möglich saniert statt abgerissen werden.

Widerstand in Söbrigen und der Laußnitzer Heide

„Vor diesem Hintergrund begrüße ich ausdrücklich, dass die ehemaligen Robotron-Gebäude an der Lingnerallee doch nicht abgerissen sondern saniert werden sollen“, so der Sprecher des Kreisverbandes. Statt Beton und Glasfaser sollten bei Neubauten zudem mehr nachwachsende Rohstoffe eingesetzt werden.

Aktivisten halten seit Monaten ein Waldstück nördlich von Ottendorf-Okrilla besetzt. © Quelle: Anja Schneider/Archiv

In den vergangenen Jahren hatte sich immer wieder Kritik gegen die Abbaupläne in Söbrigen geregt. Widerstand gibt es derweil aber auch in der Laußnitzer Heide nördlich von Ottendorf-Okrilla. Hier halten Aktivisten bereits seit vielen Monaten ein Waldstück besetzt.

Von seko