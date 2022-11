﻿Neue Pläne für die Kesselsdorfer Straße in Dresden

Dresden. Was für ein Schwenk: Für den zweiten Bauabschnitt der Kesselsdorfer Straße zwischen Reisewitzer Straße und Rudolf-Renner-Straße hat die Stadtverwaltung bisher die Variante A favorisiert. A könne in diesem Fall für "Alles bleibt beim Alten" stehen. Heißt: Zwei Fahrspuren in jede Richtung sowie von Autos überfahrbare Straßenbahngleise. Jetzt aber schwenkt die Verwaltung auf Variante B um. Die da festlegt: In Richtung Stadtzentrum bleibt es wie gehabt. In Richtung Gorbitz dagegen sollen sich Autos und Straßenbahn eine Fahrspur teilen.

Die Verkehrsbelegung ist gesunken

Der Stadtrat hat im November 2018 die Vorplanung für den Streckenabschnitt der wichtigen Magistrale mit Vorzugsvariante A bestätigt. Seitdem ist viel Wasser die Elbe abwärts geflossen und die Stadt hat 2019 die Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße fertiggestellt. Die weiträumige Fußgänger- und ÖPNV-Zone an der Tharandter Straße ist für Autos gesperrt, die sich den (Um)Weg über die Wernerstraße bahnen müssen. Der Verkehr hat sich neu sortiert, die Stadt hat neue Verkehrszählungen an der Kesselsdorfer Straße und im Umfeld in Auftrag gegeben und hat festgestellt: Die Verkehrsbelegung der Kesselsdorfer Straße ist deutlich gesunken.

Höhere Aufenthaltsqualität im Umfeld der Wohn- und Geschäftshäuser

Waren 2015 zwischen Rudolf-Renner-Straße und Wernerstraße noch 19 800 Fahrzeuge unterwegs, so ist die Zahl nach Fertigstellung der Zentralhaltestelle auf 13 900 gesunken. Die Prognose für 2030 liegt bei 12 600 Fahrzeugen und für 2035 bei 11 600 Fahrzeugen. Das biete die Möglichkeit, eine Fahrspur in landwärtiger Richtung zu streichen und den gewonnenen Platz dem Seitenraum zukommen zu lassen, heißt es in einer aktuellen Vorlage für den Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau des Stadtrats. Die Aufenthaltsqualität im Umfeld der Wohn- und Geschäftshäuser könne deutlich erhöht werden. Bäume müssten nicht wie bei Variante A gefällt werden.

Mehr Platz für Fußgänger

Ein Boulevard, wie es eine Bürgerinitiative fordert, wird die Kesselsdorfer Straße zwar nicht. Aber mit großzügigen Fußwegen ausgestattet, die es möglich machen, dass Passanten die Auslagen in den Schaufenstern betrachten und andere Passanten problemlos vorbeikommen. Radwege gibt es selbstverständlich auch.

Krause: Ein schönerer Stadtraum als bisher

Susanne Krause, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen im Stadtrat, begrüßt die Variante. „Die Pläne werden nicht zu Staus führen, sondern zu einem schöneren Stadtraum als bisher“, erklärte sie. „Eine Straße ist nicht nur Infrastruktur, sondern Lebensraum.“ Die Gewerbetreibenden an der langgezogenen Geschäftsstraße in Löbtau würden „hundertprozentig“ von einer schmaleren Fahrbahn profitieren, so die Grüne. „Man muss dafür kämpfen, dass Fußwege nicht nur Mindestmaße erhalten“, findet sie.

Zastrow: Willkürlich und nicht nachvollziehbar

FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow kann den Plänen dagegen nichts abgewinnen. "Wieder einmal werden mit der Straßenbahn und dem Auto die beiden wichtigsten Verkehrsmittel auf eine Spur gesetzt und stehen dann zusammen im Stau", kritisiert er. Auf der einen Seite würden wie auf der Tolkewitzer Straße Straßenbahngleise für den Individualverkehr gesperrt, auf der anderen sollen sich Straßenbahn und Auto den Verkehrsraum teilen. "Das ist willkürlich und nicht nachvollziehbar."

Böhm: Zweifel an den Plänen

Veit Böhm, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, sieht es differenzierter. „Wir müssen zuerst einmal schauen, ob wir ein Planfeststellungsverfahren brauchen. Das würde die Umsetzung verzögern.“ Zweitens bedürfe der Knoten Kesselsdorfer Straße/Rudolf-Renner-Straße eine besondere Betrachtung. „Wenn hier die Rechtsabbieger die Radfahrer vorbeilassen, kommt es zu Verzögerungen und die Straßenbahn verliert Zeit. Da habe ich meine Zweifel, ob die Pläne aufgehen und die Dresdner Verkehrsbetriebe mit dem Vorschlag leben können.“